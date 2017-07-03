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Не оставляйте деньги в автомашине. Воры могут этим воспользоваться

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ВБ

В столичную милицию обратился бишкекчанин, у которого украли деньги из автомашины. По его словам, 2 июля, примерно в 11.30 неизвестное лицо путем подбора ключей проник в автомобиль марки "Ауди А-4", откуда похитил денежные средства в сумме 20 тысяч сомов.

В ходе рейдового мероприятия сотрудниками уголовного розыска УВД Октябрьского района был задержан подозреваемый в совершении вышеуказанного преступления. Им оказался 36-летний К.Д., житель г. Бишкек.

Задержанный передан в следственный отдел. Начато следствие.

URL: http://www.vb.kg/362630
Теги:
ГУВД, кража, Бишкек
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