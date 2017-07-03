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Госорганы "хромают" из-за отсутствия профессиональных программистов

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Айдана Абдуваитова

Специалистам по информационным технологиям в госорганах необходимо повысить заработные платы. Об этом сегодня, 3 июля, на заседании правительства сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Руководители некоторых ведомств отметили, что из-за низкой зарплаты программисты отказываются работать в госорганах, а предпочитают коммерческие структуры. Таким образом, практически во всех госорганах нет профессиональных программистов из-за чего "хромают" вопросы коммуникации, электронного документооборота и др.

Премьер-министр поручил этим ведомствам рассмотреть вопрос о повышении заработных плат и подготовить соответствующий документ для этого.

"Мы же поднимали зарплаты этим специалистам в Налоговой службе и других органах. Включайте эти вопросы, министерства и ведомства должны посчитать, сколько средств для этого еще необходимо. На это не уйдет много средств, но работа уже пойдет. К сентябрю надо этот вопрос решить", - сказал премьер-министр.

URL: http://www.vb.kg/362631
Теги:
информационные технологии
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Комментарии
кыргызбай
03.07.2017, 12:22

Не то что нет программистов а нет профессиональных кадров во всех сферах, в том числе начальники и руководители не на своих местах.

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Саша
03.07.2017, 15:08

А разве программисты должны заниматься электронным документооборотом,коммуникациями и т.д. ?

Вместо целого IT отдела бедный парень-" программист " должен работать и за преподавателя компьютерной грамотности,за системного администратора, за веб.дизайнера и контент менеджера и за программиста-разработчика-универсала широчайшего профиля.Да еще желательно чтобы в свободное время этот "программист" чинил всю оргтехнику и заправлял картриджи для принтеров и менял воду в кулере.

-2
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Чолпон Шакирова
03.07.2017, 18:13
Карма: +26
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Комментариев: 58

Жээнбеков затрагивает больные вопросы, которые уже давным-давно надо было решать.

+1
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Руслан Рустамович
03.07.2017, 18:43
Карма: -27
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 40
Минусов: 67
Комментариев: 75

Чолпон Шакирова

Жээнбеков затрагивает больные вопросы, которые уже давным-давно надо было решать.

Ну раз затронул, то решит их. Он слов на ветер не бросает!

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