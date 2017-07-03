Госорганы "хромают" из-за отсутствия профессиональных программистов

Специалистам по информационным технологиям в госорганах необходимо повысить заработные платы. Об этом сегодня, 3 июля, на заседании правительства сообщил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Руководители некоторых ведомств отметили, что из-за низкой зарплаты программисты отказываются работать в госорганах, а предпочитают коммерческие структуры. Таким образом, практически во всех госорганах нет профессиональных программистов из-за чего "хромают" вопросы коммуникации, электронного документооборота и др.

Премьер-министр поручил этим ведомствам рассмотреть вопрос о повышении заработных плат и подготовить соответствующий документ для этого.

"Мы же поднимали зарплаты этим специалистам в Налоговой службе и других органах. Включайте эти вопросы, министерства и ведомства должны посчитать, сколько средств для этого еще необходимо. На это не уйдет много средств, но работа уже пойдет. К сентябрю надо этот вопрос решить", - сказал премьер-министр.