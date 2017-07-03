Архив Минюста потерял дело Алексея Елисеева

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генерального прокурора, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе процесса суд допросил бывшего министра юстиции, ныне руководителя правовой службы Российско-Кыргызского фонда развития Жылдыз Мамбеталиеву.

По ее словам, личное дело Алексея Елисеева было утеряно из архива Министерства юстиции.

"В 2013 или 2014 году в Минюст поступил запрос из правоохранительных органов. Если не ошибаюсь, из Генпрокуратуры. В запросе просили предоставить копию личного дела Елисеева. Начальник управления доложила мне, что дело утеряно. Мы предположили, что специалист мог оставить дело у следователя или исполнителя. Мы пытались восстановить сведения, но не получилось", - сказала Мамбеталиева.