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Архив Минюста потерял дело Алексея Елисеева

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное заседание по делу экс-генерального прокурора, ныне депутата парламента Аиды Саляновой.

В ходе процесса суд допросил бывшего министра юстиции, ныне руководителя правовой службы Российско-Кыргызского фонда развития Жылдыз Мамбеталиеву.

По ее словам, личное дело Алексея Елисеева было утеряно из архива Министерства юстиции.

"В 2013 или 2014 году в Минюст поступил запрос из правоохранительных органов. Если не ошибаюсь, из Генпрокуратуры. В запросе просили предоставить копию личного дела Елисеева. Начальник управления доложила мне, что дело утеряно. Мы предположили, что специалист мог оставить дело у следователя или исполнителя. Мы пытались восстановить сведения, но не получилось", - сказала Мамбеталиева.

URL: http://www.vb.kg/362633
Теги:
Аида Салянова, Министерство юстиции, суд
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Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (4 материалов)
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Комментарии
Али
03.07.2017, 11:05

Пипец, мля, неудивительно. Везде продажные коррупционеры.

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Тимур Байменов
03.07.2017, 11:24
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Ну не зря же документы по делу Елисеева везде были утеряны, заметали следы!

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кыргызбай
03.07.2017, 12:21

Урок преступникам дали Кулов и Исаков (зеки), не боясь ни от чего подожгли здании Ген прокуратуры КР, замели все следы, вот и другие берут пример. Почему ГКНБ КР не завел ни одного уголовного дела по отношении начальников секретных структур, делопроизовдителей за утерии документов???????????? Это вина ГКНБ КР, спят   

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мигрант
03.07.2017, 12:34

да ну на....и никто не понес наказания???....обычно дело возбуждали за такое....это же как отпустить арестованного,заключенного...(по сути)..

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Бумбараш Сакутама
03.07.2017, 13:33
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Обычное разгильдяйство!!!Нет системной работы во всех госструктурах и все работают сегодняшним днем.Какие руководители-такие и работники.

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Касым Молдобаев
03.07.2017, 14:51
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Комментариев: 393

Ну, видимо, Салянова с Шыкмаматовым и уничтожили дело.

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Медер Айбекович
03.07.2017, 15:37
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Просто Теке, Шыкмаматов и Салянова никогда не думали, что вот так вот жизнь может сложиться. Думали всегда будут на коне и могут творить все, что хотят, а оказалось, что не так все просто. Уверен, кто-то просто сжег их и все.

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Чолпон Шакирова
03.07.2017, 17:08
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Комментариев: 58

Лично Салянова взяла и уничтожила их. Зачем следы оставлять, Текебаев предупредил ее наверное.

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