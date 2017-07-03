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Жээнбеков: Местные администрации не участвуют в разработке генплана городов

197  10
Айдана Абдуваитова

Государственные органы и местные администрации не участвуют в разработке генерального плана городов страны. Об этом сегодня, 3 июля, на заседании правительства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня на заседании кабинет министров рассматривал вопрос о разработке генеральных планов городов страны на 2018-2025 годы. Жээнбеков выразил недовольство тем, что администрации городов не вносят предложений по их разработке.

"От вас предложений не поступает, нет понимания. Если от вас будет предложение, то мы и из бюджета будем выделять средства и работать с инвесторами. Это как в бизнесе, ведь для того, чтобы развивать предприятие, нужно иметь бизнес-план. Это все должно быть расписано, а потом средства будут приходить", - заявил Жээнбеков.

Также он поручил Госархстрою определить официальный статус анклавов в Оше и Бишкеке.

"Анклавы нужно искоренить. Есть жилмасив, в них провели всю коммуникацию, но нужно и в генплане это провести. Все жилмассивы нужно перевести. Вокруг Оша тоже внутренние анклавы нужно перевести. В них чистую воду отключают, город не дает воду, потому что они не платят, а как они будут платить?" - сказал премьер-министр.

URL: http://www.vb.kg/362634
Теги:
Сооронбай Жээнбеков, генплан
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Комментарии
Абдукадыр Вахабов
03.07.2017, 12:17
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 68
Минусов: 52
Комментариев: 125

местные администрации вообще что-то делают кроме присутствия на праздничных мероприятиях?

-2
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Анвар
03.07.2017, 13:48

Местные администрации не только присутствуют на праздничных мероприятиях, они организовывают их ))) 

А на счет предложений, то Премьер-министр прав, нужны креативные предложения и участие в процессе всех органов местной власти. Только так можно добиться хороших результатов в создании максимальных удобств для горожан. 

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Касым Молдобаев
03.07.2017, 14:48
Карма: +107
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 178
Минусов: 71
Комментариев: 393

Я вообще не понимаю, в чем участвуют местные администрации. Складывается впечатление, что мы их выбираем только для того, чтобы они просиживали штаны в офисах и лоббировали свой бизнес, а всю работу все равно делает правительство.

-2
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арзыбек арзыбек
03.07.2017, 15:14
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 3
Комментариев: 4

Касым Молдобаев

Я вообще не понимаю, в чем участвуют местные администрации. 

Местные МСУ и акимы распределяют налоги, земли продают и сдают в аренду, выбивают себе и своему бизнесу тендеры, а проблемы предпочитают замалчивать, затыкать, закапывать.  Люди в регионах уже не ждут от местных властей ничего и пишут напрямую президенту, премьеру.

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арзыбек арзыбек
03.07.2017, 15:20
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 1
Минусов: 3
Комментариев: 4


Государственные органы и местные администрации не участвуют в разработке генерального плана городов страны.

Роль и функции акимов не понятны. Они пересекаются с должностными обязанностями губернаторов. Инертность на местах представителей обл. админисрации, очень верно заметил Жээнбеков.

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Бермет Осмонкулова
03.07.2017, 15:43
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 25
Минусов: 31
Комментариев: 37

Почему такими вопросами экс премьеры не занимались? Почему он за ними все переделывает или делает? Время такое, что время идет и народ хочет кардинальных перемен, премьер молодец, что не оставляет без внимания эти вопросы, но хочется спросить бывших, что вы делали вообще??? 

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Тимур Байменов
03.07.2017, 18:16
Карма: +8
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Плюсов: 60
Минусов: 52
Комментариев: 68

арзыбек арзыбек


Государственные органы и местные администрации не участвуют в разработке генерального плана городов страны.

Роль и функции акимов не понятны. Они пересекаются с должностными обязанностями губернаторов. Инертность на местах представителей обл. админисрации, очень верно заметил Жээнбеков.

Раз уж Соке взялся за это, то будьте уверены, он оптимально подойдет к этому и попытается наладить бардак, который никто и не думал устранять!

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Марс Т.
03.07.2017, 19:32
Карма: +5
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Плюсов: 5
Минусов: 0
Комментариев: 9

А откуда появились анклавы? он 5 лет губернатором в Оше был. Если жилмассивы не относились к городу, значит относились к области. Сам и развел беспорядок получается, а теперь спрашивает.

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Марс Т.
03.07.2017, 19:39
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Плюсов: 5
Минусов: 0
Комментариев: 9

Еще раз перечитал, и понял, что он даже не понимает что такое генплан. Роль местных администраций в его участиии это только контроль за его реализацией в рамках ПДП. Все это разрабатывается архитектурой, являющейся структурным территориальным подразделением правительственного учреждения. И это разделение не спроста. Если бы каждый мэр или аким строил так как он хочет, то был бы беспредел. Все продали бы под элитки или развлекуху. Он хочет чтобы мэр предложил завод построить. Откуда мэру известно про рентабельность производства эээ плшевых мишек в его районе. Откуда он знает какая нужна логистика по доставке плюша и наполнителям. Где будут рынки сбыта и вывоз продукции?

Это популизм и не более. Местная власть должна исполнять централизованно разработанные планы.

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Дина Карабекова
03.07.2017, 19:41
Карма: +7
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Плюсов: 8
Минусов: 1
Комментариев: 6

Тимур Байменов

арзыбек арзыбек


Государственные органы и местные администрации не участвуют в разработке генерального плана городов страны.

Роль и функции акимов не понятны. Они пересекаются с должностными обязанностями губернаторов. Инертность на местах представителей обл. админисрации, очень верно заметил Жээнбеков.

Раз уж Соке взялся за это, то будьте уверены, он оптимально подойдет к этому и попытается наладить бардак, который никто и не думал устранять!

А кто этот бардак развел и не хотел устранять? С самого себя спрашивать не камильфо. Интересно какой план на самом деле был у КараКульджинского моста. И вообще почему до сих пор никто не понес никакой ответственности? Почему этот факт умолчали. Почему СМИ не пишут что виновные будут наказаны?

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