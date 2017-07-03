Жээнбеков: Местные администрации не участвуют в разработке генплана городов

Государственные органы и местные администрации не участвуют в разработке генерального плана городов страны. Об этом сегодня, 3 июля, на заседании правительства заявил премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Сегодня на заседании кабинет министров рассматривал вопрос о разработке генеральных планов городов страны на 2018-2025 годы. Жээнбеков выразил недовольство тем, что администрации городов не вносят предложений по их разработке.

"От вас предложений не поступает, нет понимания. Если от вас будет предложение, то мы и из бюджета будем выделять средства и работать с инвесторами. Это как в бизнесе, ведь для того, чтобы развивать предприятие, нужно иметь бизнес-план. Это все должно быть расписано, а потом средства будут приходить", - заявил Жээнбеков.

Также он поручил Госархстрою определить официальный статус анклавов в Оше и Бишкеке.

"Анклавы нужно искоренить. Есть жилмасив, в них провели всю коммуникацию, но нужно и в генплане это провести. Все жилмассивы нужно перевести. Вокруг Оша тоже внутренние анклавы нужно перевести. В них чистую воду отключают, город не дает воду, потому что они не платят, а как они будут платить?" - сказал премьер-министр.