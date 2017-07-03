Адвокат Саляновой просит перевести материалы с английского и латышского

Дело затягивают всякими глупостями. Так же поступают и у Теке на суде, и у Шыкмаматова, а теперь у Саляновой. Просто будут тянуть и все. Справедливо будет, если всех этих к стене и все. Ну а что? С предателями страны так и поступали.