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Адвокат Саляновой просит перевести материалы с английского и латышского

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе процесса адвокат подсудимой Чыныра Джакупбекова  заявила ходатайство о переводе некоторых материалов дела с английского и латышского языков  на язык судопроизводства - русский. Обвинение попросило отклонить просьбу.

Однако суд удовлетворил ходатайство и обязал обвинение к следующему процессу сделать перевод соответствующего текста.

Джакупбекова также заявила ходатайство о приобщении к материалам дела видеозаписи от Елисеева, где он сообщает о невиновности Саляновой.

Председательствующий на процессе судья Кубанычбек Касымбеков также удовлетворил ходатайство.

URL: http://www.vb.kg/362635
Теги:
Аида Салянова, суд
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Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (4 материалов)
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Комментарии
Чолпон Шакирова
03.07.2017, 11:21
Карма: +26
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 29
Комментариев: 58

Если сами нарыли материал, то пусть сами и переводят. Меня удивляет одно, как она зная все, могла возобновить лицензию? Она же не глупая женщина, но видать Текешка настоял...

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Даке Маматкасым
03.07.2017, 11:30
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 102
Минусов: 112
Комментариев: 163

они только сейчас получили материалы? почему переводом только сейчас озаботились?

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alex beg
03.07.2017, 11:57
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Комментариев: 30

Спросите у нее, где ее дядя, который является подозреваемым в убийстве Камилы Дуйшебаевой?!

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Сергей Тихомиров
03.07.2017, 12:41
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Комментариев: 380

Угу, а потом они будут утверждать, что перевод искажает смысл и будут требовать перевести заново. Наверняка же сами уже все перевели давно, просто время тянут.

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alika riza
03.07.2017, 12:42
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Минусов: 179
Комментариев: 211

спрос с нее огромен,у этой мадам надо спросить не только про дядю,но про брата,про мужа коррупционера ,которых она будучи прокурором прикрывала все их махинации

lex beg

Спросите у нее, где ее дядя, который является подозреваемым в убийстве Камилы Дуйшебаевой?!

alex beg

Спросите у нее, где ее дядя, который является подозреваемым в убийстве Камилы Дуйшебаевой?!

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Руслан Рустамович
03.07.2017, 15:39
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Минусов: 67
Комментариев: 75

Дело затягивают всякими глупостями. Так же поступают и у Теке на суде, и у Шыкмаматова, а теперь у Саляновой. Просто будут тянуть и все. Справедливо будет, если всех этих к стене и все. Ну а что? С предателями страны так и поступали.

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Алинур Молдокматов
03.07.2017, 17:10
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Плюсов: 33
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Комментариев: 61

Перевод? Это ведь в их интересах. Хотят пусть делают, но это больше похоже на то, что Салянова тянет время. Текебаев уже доки подал в ЦИК, скоро Шыкмаматов подаст, потом Салянова, ну и пусть Иманалиев подаст...

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