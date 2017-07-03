Адвокат Саляновой просит перевести материалы с английского и латышского

Если сами нарыли материал, то пусть сами и переводят. Меня удивляет одно, как она зная все, могла возобновить лицензию? Она же не глупая женщина, но видать Текешка настоял...
Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.
В ходе процесса адвокат подсудимой Чыныра Джакупбекова заявила ходатайство о переводе некоторых материалов дела с английского и латышского языков на язык судопроизводства - русский. Обвинение попросило отклонить просьбу.
Однако суд удовлетворил ходатайство и обязал обвинение к следующему процессу сделать перевод соответствующего текста.
Джакупбекова также заявила ходатайство о приобщении к материалам дела видеозаписи от Елисеева, где он сообщает о невиновности Саляновой.
Председательствующий на процессе судья Кубанычбек Касымбеков также удовлетворил ходатайство.