Погода
$ 69.24 - 69.46
€ 78.36 - 79.30

Стрельба у мечети на юге Франции: восемь пострадавших

200  0
www

Восемь человек получили ранения в результате стрельбы возле мечети на юге Франции. Как пишет Би-би-си, информацию подтвердили местные власти.

Верующие покидали мечеть Ар-Рахма в Авиньоне в воскресенье около 22.30 по местному времени (03.30 понедельника по Бишкеку), когда к ним подошли двое и открыли огонь.

Нападавшие, вооруженные пистолетом и дробовиком, приехали на автомобиле Renault Clio, пишет издание La Provence.

Полиция уже сообщила, что не рассматривает инцидент как террористический акт.

"Тот факт, что это случилось на улице с религиозным учреждением, не связан с этим [нападением]", - заявили в прокуратуре.

Четыре человека получили ранения возле мечети, кроме того, от попадания дроби пострадала семья из четырех человек, в том числе семилетняя девочка - все они находились в своей квартире в 50 метрах от места происшествия, сообщает La Provence со ссылкой на источники.

Предположительно, посетители мечети не были изначальной целью нападения, а инцидент мог стать результатом конфликта между молодыми людьми.

Очевидец рассказал, что десятки людей возле мечети побежали, когда увидели, что к ним приближаются двое с оружием.

"Это был черный Renault", - рассказал свидетель, добавив: "Там было четыре человека, но только двое из них, которые сидели сзади, вышли и начали стрельбу".

Дело расследует управление уголовного розыска, сообщает Франс пресс.

В четверг мужчина был арестован после попытки въехать в толпу на машине перед мечетью в пригороде Парижа. В результате инцидента никто не пострадал.

Во Франции усилены меры безопасности после апрельского нападения на полицию в Париже и серии терактов в последние годы.

URL: http://www.vb.kg/362637
Теги:
стрельба, Франция
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  