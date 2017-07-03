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АБР профинансирует проект "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3"

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Соглашения о финансировании между Кыргызской Республикой и Азиатским банком развития по проекту "Реабилитация Токтогульской ГЭС. Фаза 3", подписанного 13 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 25 мая 2017 года.

Основной целью данного Соглашения является улучшение энергетической безопасности республики посредством реконструкции Токтогульской ГЭС с увеличением мощности каждого агрегата до 60 МВт, в рамках реализации проекта также будут проведены работы по реабилитации инженерных сооружений и системы мониторинга плотин.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/362638
Теги:
АБР, Алмазбек Атамбаев, ГЭС, закон
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