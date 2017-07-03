24 села Джалал-Абадской области получат доступ к чистой питьевой воде

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Кредитного соглашения между правительством КР и Исламским банком развития по проекту "Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в КР", подписанного 27 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 25 мая 2017 года.

Целью вышеуказанного Соглашения является содействие Кыргызской Республике в:

улучшении доступности и качества водоснабжения в целевых сельских сообществах; улучшении услуг санитарии в отобранных селах; укреплении потенциала институтов в секторе водоснабжения и санитарии.

Финансирование ИБР будет направлено на мероприятия отобранных 24 сел Джалал-Абадской области.

Кредитное соглашение предусматривает решение приоритетных задач по дальнейшему развитию систем сельского водоснабжения и канализации и положительно повлияет на развитие водного сектора в республике.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.