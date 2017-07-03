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24 села Джалал-Абадской области получат доступ к чистой питьевой воде

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал Закон КР "О ратификации Кредитного соглашения между правительством КР и Исламским банком развития по проекту "Улучшение сельского водоснабжения и санитарии в КР", подписанного 27 декабря 2016 года. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Закон принят Жогорку Кенешем 25 мая 2017 года.

Целью вышеуказанного Соглашения является содействие Кыргызской Республике в:

  1. улучшении доступности и качества водоснабжения в целевых сельских сообществах;
  2. улучшении услуг санитарии в отобранных селах;
  3. укреплении потенциала институтов в секторе водоснабжения и санитарии.

Финансирование ИБР будет направлено на мероприятия отобранных 24 сел Джалал-Абадской области.

Кредитное соглашение предусматривает решение приоритетных задач по дальнейшему развитию систем сельского водоснабжения и канализации и положительно повлияет на развитие водного сектора в республике.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/362639
Теги:
Алмазбек Атамбаев, вода, Джалал-Абадская область, закон, ИБР
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Комментарии
Абдукадыр Вахабов
03.07.2017, 12:15
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отлично! а то там очень печально все с водой в некоторых местах

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alika riza
03.07.2017, 12:46
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отличная новость.во многих селах на юге страны была плачевная картина с питьевой водой отлично что все это решилось 

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Чолпон Шакирова
03.07.2017, 18:15
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Пока кто то твердит, что он лучший и сможет все, другой человек молча работает и приносит пользу людям...

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Руслан Рустамович
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Уважаю президента за его дела. Хотелось бы, чтоб и дальше работал, но увы...

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