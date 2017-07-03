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Красный Полумесяц КР строит РЦ для детей с аутизмом и синдромом Дауна

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ВБ

Красный Полумесяц Кыргызстана строит в г. Талас реабилитационный центр для детей с аутизмом и синдромом Дауна.

Новый дом сможет вместить 30 особенных юных кыргызстанцев, сообщает руководитель пресс-службы благотворительной организации Бегимай Асанова.

В Таласе работает РЦ "Тенир-Колдо", который ранее размещался в аварийном здании детского сада №1. Позже детей перевезли в частный дом.

Теперь есть новое здание, которое строит Красный Полумесяц Кыргызстана, позволит юным кыргызстанцам жить в хороших условиях и получить гармоничное развитие.

Строительство планируется завершить к декабрю 2017 года. И уже зимой дети смогут жить в теплых и просторных комнатах, обещают в благотворительной организации.

URL: http://www.vb.kg/362641
Теги:
дети, инвалиды, Таласская область, Красный Полумесяц
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