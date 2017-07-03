УВД: Сообщение о бомбе в "Рух Ордо" поступило с мобильного телефона

Телефонный террорист позвонил о заложенной бомбе в культурном центре "Рух Ордо" (г. Чолпон-Ата) с мобильного телефона. Об этом "ВБ" сообщили правоохранители Иссык-Кульской области.

По данным областного УВД, сообщение было ложным. Территорию комплекса обследовали местные кинологи и саперы, а также были приглашены специалисты из города Бишкек. Однако взрывное устройство обнаружено не было.

В настоящее время ведется поиск звонившего. Из материалов следствия известно, что звонок в дежурную часть поступил с мобильного телефона. В настоящий момент устанавливается личность владельца номера.