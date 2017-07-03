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УВД: Сообщение о бомбе в "Рух Ордо" поступило с мобильного телефона

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Родион Решетов

Телефонный террорист позвонил о заложенной бомбе в культурном центре "Рух Ордо" (г. Чолпон-Ата) с мобильного телефона. Об этом "ВБ" сообщили правоохранители Иссык-Кульской области.

По данным областного УВД, сообщение было ложным. Территорию комплекса обследовали местные кинологи и саперы, а также были приглашены специалисты из города Бишкек. Однако взрывное устройство обнаружено не было.

В настоящее время ведется поиск звонившего. Из материалов следствия известно, что звонок в дежурную часть поступил с мобильного телефона. В настоящий момент устанавливается личность владельца номера.

URL: http://www.vb.kg/362642
Теги:
Иссык-Кульская область, телефонный террорист, терроризм, УВД
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Комментарии
Радик Давыдов
03.07.2017, 13:41
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Минусов: 79
Комментариев: 221

развелось блин шутников!

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Алинур Молдокматов
03.07.2017, 15:46
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Комментариев: 61

Радик Давыдов

развелось блин шутников!

Это люди Максата Чакиева на зло сделали, они больные вообще-то. Главное ничего не могут, а делают вид, будто важные персоны. 

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Банин Александр
03.07.2017, 17:33
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http://kurch.kg/ru/2017/07/03/1431/

В список «Первого Всемирного тюркского курултая» внесли граждан без их согласия. Данный курултай должен проходить вчера в городе Чолпон-Ата, Иссык-Куль, организованный Максатом Чакиевым.

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Адилет Кадыров
03.07.2017, 18:46
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Банин Александр

http://kurch.kg/ru/2017/07/03/1431/

В список «Первого Всемирного тюркского курултая» внесли граждан без их согласия. Данный курултай должен проходить вчера в городе Чолпон-Ата, Иссык-Куль, организованный Максатом Чакиевым.

А вот откуда ноги растут, надо бы наказать этого лысого коррупционера. 

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