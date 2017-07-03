В Бишкеке на Раззакова/Московской "Субару" врезался в троллейбус

В Бишкеке на пересечении улиц Московской и Раззакова произошло дорожно-транспортное происшествие. На перекрестке столкнулись автомобиль марки "Субару" и троллейбус.

По сообщению очевидцев, виновником происшествия стал легковой автомобиль. Водитель "Субару", вероятно, не заметил пассажирского транспорта или отвлек свое внимание с дороги.

По предварительным данным, пострадавших в ДТП нет. По сообщению столичного Управления патрульной милиции, информация об аварии уточняется. Результаты будут известны позднее, отметили в УПМ г. Бишкек.