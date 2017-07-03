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Мэрия Бишкека демонтировала незаконные торговые ряды и павильоны

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ВБ

Управлением землепользования и строительства мэрии г. Бишкек (УЗС) совместно с МП "Тазалык" произведен демонтаж торговых рядов и четырех павильонов по улице Малдыбаева.

Данные объекты были установлены на муниципальной территории без соответствующих правоустанавливающих и правоудостоверяющих разрешительных документов.

Ранее владельцам павильонов со стороны УЗС выдавались уведомления о сносе объектов в добровольном порядке. Однако в связи с неисполнением уведомления в срок произведен демонтаж объектов площадью около 400 кв. метров в принудительном порядке с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.

URL: http://www.vb.kg/362644
Теги:
мэрия, Бишкек
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