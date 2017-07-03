Свидетель: Законных оснований в отказе продления лицензии Елисееву не было

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе судебного заседания была допрошена в качестве свидетеля бывший министр юстиции, ныне руководитель правовой службы Российско-Кыргызского фонда развития Жылдыз Мамбеталиева.

В ходе заседания ее спросили о том, почему Елисеев поздно приостановил лицензию. На это свидетель ответила, что в Кыргызстане имеется большое количество адвокатов и уведомление о приостановлении деятельности по той или иной причине входит в обязанности самих адвокатов.

"В обязанности Минюста не входит отслеживать деятельность адвокатов. В случае пропуска сроков уведомления, принимаются дисциплинарные взыскания. То есть выносится предупреждение. До какого-то года вообще на это не обращали внимания", - сказала Мамбеталиева.

На вопрос были ли законные основания для непродления адвокатской лицензии, свидетель ответила так: "В общем порядке оснований для отказа в восстановлении лицензии не было. Однако учитывая политическую ситуацию и личность Елисеева, Салянова могла и не продлевать ему лицензию".