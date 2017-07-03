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Свидетель: Законных оснований в отказе продления лицензии Елисееву не было

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе судебного заседания была допрошена в качестве свидетеля бывший министр юстиции, ныне руководитель правовой службы Российско-Кыргызского фонда развития Жылдыз Мамбеталиева.

В ходе заседания ее спросили о том, почему Елисеев поздно приостановил лицензию. На это свидетель ответила, что в Кыргызстане имеется большое количество адвокатов и уведомление о приостановлении деятельности по той или иной причине входит в обязанности самих адвокатов.

"В обязанности Минюста не входит отслеживать деятельность адвокатов. В случае пропуска сроков уведомления, принимаются дисциплинарные взыскания. То есть выносится предупреждение. До какого-то года вообще на это не обращали внимания", - сказала Мамбеталиева.

На вопрос были ли законные основания для непродления адвокатской лицензии, свидетель ответила так: "В общем порядке оснований для отказа в восстановлении лицензии не было. Однако учитывая политическую ситуацию и личность Елисеева, Салянова могла и не продлевать ему лицензию".

URL: http://www.vb.kg/362645
Теги:
Аида Салянова, суд
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Сюжет: Суд по делу Аиды Саляновой (4 материалов)
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Комментарии
Сергей Тихомиров
03.07.2017, 13:07
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Комментариев: 380

Как это не было оснований, если он уже в бегах был на тот момент вместе со своими клиентами?

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роза
03.07.2017, 13:16

В бегах это одно. Второе дело адвокатское было утеряно. Кааэк без дела давать новую лицензию. Где её фиксировать? Дело, дело нужно было восстанавливать. А восстанавливать его без самой персоны ну никак не получится.

Две куклы морочат голову судье и народу.

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Тимур Байнудинов
03.07.2017, 15:51
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Понятно тут все! Просто Салянова пудрит нам мозги, а это пытается технично спрыгнуть, чтоб потом ее не преследовали люди Текешки. Он был в розыске, был одним из главных фигурантов в уголовных делах. Думаю тут на лицо факт незаконного продления. Да и ладно, не за это сядет, так за то, что бюджетные деньги присвоила для ремонта ГП.

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Руслан Рустамович
03.07.2017, 17:13
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если смотреть глубоко, тут ясно, что Теке, Бакс и прочая шушера была заодно. Елисеев просто выполняет приказ Бакса, а Салянова приказ Теке, вот и все.

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Чолпон Шакирова
03.07.2017, 17:31
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Салянова впервые дни известия о таком деле заявила, что наверное ее зам продлила лицензию, так как она такого заявления не помнит, а тут уже говорит о другом. Одним словом врут и не краснеют.

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