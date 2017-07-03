Погода
$ 69.24 - 69.46
€ 78.36 - 79.30

НБ КР поручено минимизировать риски и обеспечить экономическую безопасность

174  0
ВБ

Алмазбек Атамбаев сегодня, 3 июля, принял председателя Национального банка КР Толкунбека Абдыгулова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению макроэкономической стабильности в стране и надежной деятельности банковской системы Кыргызстана.

По итогам 2016 года по сравнению с концом 2015 года уровень долларизации кредитного портфеля снизился с 55,1% до 44,5%, а депозитной базы - с 65,6% до 51%. По состоянию на 1 июня текущего года долларизация кредитного портфеля составила 42,5%, а депозитной базы - 48,1%. Продолжается процесс капитализации банков, которые должны нарастить капитал до 600 млн сомов к 1 июля 2017 года.

Президент отметил важность дальнейшего обеспечения стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны в условиях, когда ситуация в мировой экономике остается нестабильной. В этой связи глава государства подчеркнул необходимость продолжения совместно с правительством работы по минимизации рисков и обеспечению экономической безопасности страны.

URL: http://www.vb.kg/362646
Теги:
Алмазбек Атамбаев, банковский сектор
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  