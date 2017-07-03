НБ КР поручено минимизировать риски и обеспечить экономическую безопасность

Алмазбек Атамбаев сегодня, 3 июля, принял председателя Национального банка КР Толкунбека Абдыгулова. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Глава государства был проинформирован о проводимой работе по обеспечению макроэкономической стабильности в стране и надежной деятельности банковской системы Кыргызстана.

По итогам 2016 года по сравнению с концом 2015 года уровень долларизации кредитного портфеля снизился с 55,1% до 44,5%, а депозитной базы - с 65,6% до 51%. По состоянию на 1 июня текущего года долларизация кредитного портфеля составила 42,5%, а депозитной базы - 48,1%. Продолжается процесс капитализации банков, которые должны нарастить капитал до 600 млн сомов к 1 июля 2017 года.

Президент отметил важность дальнейшего обеспечения стабильной и надежной работы финансово-кредитных учреждений страны в условиях, когда ситуация в мировой экономике остается нестабильной. В этой связи глава государства подчеркнул необходимость продолжения совместно с правительством работы по минимизации рисков и обеспечению экономической безопасности страны.