Свидетель: Расследование утери дела Елисеева не входило в мои обязанности

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе судебного заседания была допрошена в качестве свидетеля бывший министр юстиции, ныне руководитель правовой службы Российско-Кыргызского фонда развития Жылдыз Мамбеталиева. Ранее она сообщила, что дело Алексея Елисеева было утеряно из архива Минюста.

На вопрос Саляновой, почему она не провела служебное расследование как курирующий замминистра, Мамбеталиева ответила, что это не входило в ее должностные обязанности.

"Это не было моей обязанностью проводить расследование. В отношении сотрудников принимает решение руководитель. Я доложила министру, которым на тот момент являлся Алмамбет Шыкмаматов", - пояснила Мамбеталиева.

Салянова попросила суд обратить внимание и учесть, что Мамбеталиева не инициировала проведение служебного расследования и не зашла к министру с проектом приказа.