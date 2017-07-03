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Свидетель: Расследование утери дела Елисеева не входило в мои обязанности

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе судебного заседания была допрошена в качестве свидетеля бывший министр юстиции, ныне руководитель правовой службы Российско-Кыргызского фонда развития Жылдыз Мамбеталиева. Ранее она сообщила, что дело Алексея Елисеева было утеряно из архива Минюста.

На вопрос Саляновой, почему она не провела служебное расследование как курирующий замминистра, Мамбеталиева ответила, что это не входило в ее должностные обязанности.

"Это не было моей обязанностью проводить расследование. В отношении сотрудников принимает решение руководитель. Я доложила министру, которым на тот момент являлся Алмамбет Шыкмаматов", - пояснила Мамбеталиева.

Салянова попросила суд обратить внимание и учесть, что Мамбеталиева не инициировала проведение служебного расследования и не зашла к министру с проектом приказа.

URL: http://www.vb.kg/362647
Теги:
Аида Салянова, Министерство юстиции, суд
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Комментарии
кыргызбай
03.07.2017, 12:32

Аида Салянова права, почему не проведено служебное расследование, почему не сообщено в ГКНБ КР????????????  Ни кто не наказан.

-2
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Касым Молдобаев
03.07.2017, 14:12
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Комментариев: 393

кыргызбай

Аида Салянова права, почему не проведено служебное расследование, почему не сообщено в ГКНБ КР????????????  Ни кто не наказан.

Видимо, сам Шыкмаматов и уничтожил дело. И зам, видимо, это поняла, потому и не стала лезть в это дело.

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роза
03.07.2017, 14:40

кыргызбай

Аида Салянова права, почему не проведено служебное расследование, почему не сообщено в ГКНБ КР????????????  Ни кто не наказан.

А что приказ то подмахнула?

0
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Чолпон Шакирова
03.07.2017, 16:11
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Комментариев: 58

кыргызбай

Аида Салянова права, почему не проведено служебное расследование, почему не сообщено в ГКНБ КР????????????  Ни кто не наказан.

Потому что Текебаев все это дело прикрывал!!! Не надо дурачка включать...

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Дениза Токоева
03.07.2017, 16:28
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Мне кажется эта дамочка тоже в чем-то замешана. Помню вычитала в интернете, что Салянова через Арпачиева брала взятки сотнями тысяч долларов в месяц. Он был ее доверенным человеком. 

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Даке Маматкасым
03.07.2017, 16:53
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Комментариев: 163

Шыкмаматову доложила, а он уже в свою очередь ничего не предпринял

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Тимур Байнудинов
03.07.2017, 17:16
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Когда партию уголовников и мародеров посадят? Понятно же что Елисеев просто выгораживает Салянову, раз уж адвокат Елисеева начал защищать Салянову, то значит Аида реально в чем-то виновна и это может быть еще страшней правда.

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