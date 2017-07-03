Предвыборные маневры, или Что происходит в СДПК

Заявление Чыныбая Турсунбекова о том, что он собрался баллотироваться в президенты, стало полной неожиданностью, в том числе и для тех, кто пристально следит за политическими процессами в стране. Эксперты пока не выступили по этому поводу публично, однако в кулуарах они активно обсуждают, не сам факт намерения спикера выдвинуться, а вопрос – кто внушил спикеру ЖК, что он может реально претендовать на пост главы государства?

С одной стороны, не исключено, что идет некая политическая игра. Неоднозначные новости из СДПК пока только подогрели к ней интерес. Да так, что "скандальные новости" о наметившемся разладе в партии власти затмили сообщения о съездах прямых конкурентов и прочих политических событиях. Если это элемент пиара и предвыборных технологий, то он сработал. И в народе, и в околополитических кругах сейчас только и разговоров о двойственной ситуации с кандидатом от социал-демократов. Ответы на все вопросы будут получены на предстоящем съезде партии. Пока же ситуация неоднозначна, и она только привлекает к себе дополнительное внимание общности и держит в напряжении оппонентов.

При этом нужно отметить, очень большое количество тех, кто убежден в серьезных трениях, возникших в СДПК по поводу единого кандидата в президента. Если судить только по высказываниям и настроению спикера на недавней пресс-конференции, Чыныбай Турсунбеков может быть действительно на что–то обижен, а если немного абстрагироваться от ситуации, то его поведение напоминает торг. Если это не игра, а раскол, и серьезные трения действительно имеют место быть, то, по мнению политологов, будущее партии власти и ее кандидатов становится весьма туманным.

"Несогласованные действия членов партии СДПК порождают очень много вопросов в народе. Все шесть лет эта партия сплоченно проводила важные реформы, решала экономические и социальные вопросы, все эти дела могут просто пойти насмарку. Они были одним конгломератом, а теперь не только Чыныбай Акунович, но, как я знаю, еще несколько членов СДПК намеревались идти на выборы как самовыдвиженцы. Это напоминает сюжет мультфильма "Кошкин дом". Когда он загорелся, все, кто в нем развлекался, сбежали, а сама хозяйка осталась на улице. Кошку после пожара не пустил к себе ни козел, ни медведь, ни все остальные. Так что на политической арене откуда-то издалека повеяло жаренным", - считает политолог Бакыт Бакетаев.

В экспертном сообществе задаются вопросом по поводу того, насколько трезво сам Чыныбай Турсунбеков оценивает собственные шансы на президентство? Тут возникает вопрос: под чьим влиянием он оказался и кто ему внушил, что он является реальным кандидатом в президенты?

"Я думаю, есть еще третьи силы, которые вносят разлад в партию СДПК, и они действуют изнутри. Если им удастся внести раздор, это на руку не только другим кандидатам в президенты, но и тем, кто не заинтересован в стабильном развитии Кыргызстана. На власть сейчас надеется весь народ, вся страна, в течение 6 лет они все реформы проводили, а тут такое недоразумение. Как говорится в поговорке: крысы с корабля побежали", - недоумевает Бакетаев.

На самом деле, если теоретически предположить, что от СДПК пойдет несколько кандидатов, то тем самым они навредят только себе. Ни Бабанов, ни Сариев свои голоса от этого точно не потеряют, а наверняка только приобретут в результате дробления электората СДПК.

"Политику можно сравнить с футболом. Вот молодая немецкая команда накануне выиграла Кубок конфедерации в России. Это новая сборная, в которой нет звезд, но они обыграли все маститые команды. Вот так и в политике: если в партии становится много тех, кто зазвездился, начинаются серьезные проблемы", - подчеркивает политолог.

Эксперт проводит параллели с тем, как в коммунистической партии перед развалом СССР появились штрейкбрехеры и плюрализм мнений. И это говорит политолог - яркий пример того, как легко можно доиграться до того, что потеряешь страну.