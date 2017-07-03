Предвыборные маневры, или Что происходит в СДПК

Кыргызский гамбит Атамбаева: уходящий президент ставит в тупик оппонентов
Конец июня 2017г. запомнился кыргызстанцам и наблюдателям заполитическими процессами в стране пресс-конференцией торага Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Главной интригой процесса общения спикера и СМИ стал вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны? Нет сомнений, что ради ответа именно на этот вопрос пришли журналисты и, собственно, было организовано само мероприятие.Как и прогнозировали эксперты ещё весной, Турсунбеков решил неотсиживаться на скамейке запасных в СДПК и подтвердил, что рассматривает своё участие в предвыборной гонке. Его слова тут же разлетелись по штабам и вызвали всю гамму эмоций у оппонентов социал-демократов и, что не менее важно,
у самих членов СДПК. Напомним, что не так давно политсовет партии власти озвучил в качестве своего представителя премьера Сооронбая Жээбекова.Кажется, единственный человек в стране, кто не пребывает вудивлении и знает цель происходящей многоходовки, уходящий президент Алмазбек Атамбаев.
Несмотря на его безусловную поддержку кандидатуры Жээнбекова, которого называли кандидатом №1 на грядущих президентских выборах ещё с 2015 года, периодически в СМИ просачивалась информация, что Атамбаев может дополнительно выбрать несколько персоналий. Сапар Исаков, Темир Джумакадыров,
Абдиль Сегизбаев – эти кандидатуры рассматривались Атамбаевым достаточно серьёзно, он готов был оказать им и финансовую поддержку, и партийную, но не один из них не выразил готовность конкурировать с Бабановым, Сариевым и, в первую очередь, Жээнбековым. Молодые по мировым меркам политики
признались Атамбаеву в своей моральной неготовности бороться за первый пост в стране. Почему Алмазбек Шаршенович предлагал им включиться в борьбу и не удовлетворился только кандидатурой Сооронбая Жээнбекова, лучше всего объясняют опросы 2016-2017гг. Жээнбеков катастрофически не популярен на севере страны. Его нелюбовь к пиару и отсутствие у него групп информационной поддержки и имиджмейкера, интровертность, особенности внешности и общения сыграли против него. Можно с уверенностью утверждать, что Атамбаев уверен в его профессиональных качествах хозяйственника и менеджера, но понимает, что
насильно мил не будешь, и Жээнбеков может не набрать голоса в Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях.
Слух о том, что СДПК может выставить двух кандидатов, курсировалпо кулуарам БД с самого начала года, и, пусть эта версия не проговаривалась аналитиками как основная, теперь нет сомнений, что Атамбаев задумал
политический гамбит. Глава государства всегда отличался реальным взглядом на происходящее, он много раз заверял прессу, что читает социальные сети, форумы, СМИ, в том числе оппозиционные. Возможно, Атамбаев не стал бы разыгрывать гамбит, если бы Жээнбеков подошёл к лету с популярностью на уровне Бабанова,
но, как мы видим, его рейтинги стабильно растут, но все же не поспевают за гонкой.Турсунбеков в отличии от Джумакадырова и Сапара Исакова, оказалсяидеальной кандидатурой для тандема.
Он из Нарына, его бизнес в Чуйской и Иссык-Кульской области, его хорошо знают в Бишкеке. Опять же по опросам всех СМИ, он идёт след в след за Бабановым и при удачной пиар-стратегии может его обойти. Не исключено, что скоро к спикеру с предложениями сотрудничества потянутся посредники из штаба Сариева, Бабанова и Торобаева, поскольку он всегда отличался более лояльной позицией к оппонентам и всегда демонстрировал готовность работать коалиционно.
Ещё один плюс в копилку Турсунбекова то, что он известен как честный политик, заработавший капитал на перерабатывающем производстве, а не на откатах и взятках. Какова же роль Турсунбекова: набрать очки и отдать их Жээнбекову,или заменить его перед самыми выборами? Кем пожертвует, разыгрывая кыргызский
гамбит, Атамбаев? Ответ мы узнаем в сентябре - октябре и очень высока возможность, что оба представителя СДПК дойдут до выборов, примут в них участие, разделив первое и второе место. Происходящее можно назвать специально созданной президентом внутренней конкуренцией, когда оба кандидата дополняют
друг друга. Отличительная особенность Атамбаева от Акаева и Бакиева в том, что он не убирает с дистанции «Выборы-2017» ни Бабанова, ни Сариева, а ведь мог бы легко это сделать. Действующий президент, зная, что наблюдателями на выборах будет пол-Европы и США, решил доказать, что он демократ, и “дракона” несмотря
на заверения оппозиционных СМИ, из него не сформировалось. И в доказательство он не только не убирает оппонентов социал-демократов с гонки, но и создаёт ощущение конкуренции внутри своей партии.