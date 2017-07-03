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Предвыборные маневры, или Что происходит в СДПК

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Кирилл Степанюк

Заявление Чыныбая Турсунбекова о том, что он собрался баллотироваться в президенты, стало полной неожиданностью, в том числе и для тех, кто пристально следит за политическими процессами в стране. Эксперты пока не выступили по этому поводу публично, однако в кулуарах они активно обсуждают, не сам факт намерения спикера выдвинуться, а вопрос – кто внушил спикеру ЖК, что он может реально претендовать на пост главы государства?

С одной стороны, не исключено, что идет некая политическая игра. Неоднозначные новости из СДПК пока только подогрели к ней интерес. Да так, что "скандальные новости" о наметившемся разладе в партии власти затмили сообщения о съездах прямых конкурентов и прочих политических событиях. Если это элемент пиара и предвыборных технологий, то он сработал. И в народе, и в околополитических кругах сейчас только и разговоров о двойственной ситуации с кандидатом от социал-демократов. Ответы на все вопросы будут получены на предстоящем съезде партии. Пока же ситуация неоднозначна, и она только привлекает к себе дополнительное внимание общности и держит в напряжении оппонентов.

При этом нужно отметить, очень большое количество тех, кто убежден в серьезных трениях, возникших в СДПК по поводу единого кандидата в президента. Если судить только по высказываниям и настроению спикера на недавней пресс-конференции, Чыныбай Турсунбеков может быть действительно на что–то обижен, а если немного абстрагироваться от ситуации, то его поведение напоминает торг. Если это не игра, а раскол, и серьезные трения действительно имеют место быть, то, по мнению политологов, будущее партии власти и ее кандидатов становится весьма туманным.

"Несогласованные действия членов партии СДПК порождают очень много вопросов в народе. Все шесть лет эта партия сплоченно проводила важные реформы, решала экономические и социальные вопросы, все эти дела могут просто пойти насмарку. Они были одним конгломератом, а теперь не только Чыныбай Акунович, но, как я знаю, еще несколько членов СДПК намеревались идти на выборы как самовыдвиженцы. Это напоминает сюжет мультфильма "Кошкин дом". Когда он загорелся, все, кто в нем развлекался, сбежали, а сама хозяйка осталась на улице. Кошку после пожара не пустил к себе ни козел, ни медведь, ни все остальные. Так что на политической арене откуда-то издалека повеяло жаренным", - считает политолог Бакыт Бакетаев.

В экспертном сообществе задаются вопросом по поводу того, насколько трезво сам Чыныбай Турсунбеков оценивает собственные шансы на президентство? Тут возникает вопрос: под чьим влиянием он оказался и кто ему внушил, что он является реальным кандидатом в президенты?

"Я думаю, есть еще третьи силы, которые вносят разлад в партию СДПК, и они действуют изнутри. Если им удастся внести раздор, это на руку не только другим кандидатам в президенты, но и тем, кто не заинтересован в стабильном развитии Кыргызстана. На власть сейчас надеется весь народ, вся страна, в течение 6 лет они все реформы проводили, а тут такое недоразумение. Как говорится в поговорке: крысы с корабля побежали", - недоумевает Бакетаев.

На самом деле, если теоретически предположить, что от СДПК пойдет несколько кандидатов, то тем самым они навредят только себе. Ни Бабанов, ни Сариев свои голоса от этого точно не потеряют, а наверняка только приобретут в результате дробления электората СДПК.

"Политику можно сравнить с футболом. Вот молодая немецкая команда накануне выиграла Кубок конфедерации в России. Это новая сборная, в которой нет звезд, но они обыграли все маститые команды. Вот так и в политике: если в партии становится много тех, кто зазвездился, начинаются серьезные проблемы", - подчеркивает политолог.

Эксперт проводит параллели с тем, как в коммунистической партии перед развалом СССР появились штрейкбрехеры и плюрализм мнений. И это говорит политолог - яркий пример того, как легко можно доиграться до того, что потеряешь страну.

URL: http://www.vb.kg/362649
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, политика, СДПК
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Комментарии
Бахадыр Бекманбетов
03.07.2017, 13:56
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 29
Минусов: 40
Комментариев: 31

Ооо!! Этот тот самый мукомол же)) Я вообще удивлялся каким образом с таким низким интеллектом он вообще стал спикером?!  

А тут он выдвигается в кандидаты в президенты)) ну что же, в полку клоунов Апаса, "зима не будет" прибыло. К ним присоединился клоун  Акунович)) 

-1
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Жалоба модератору
сули мули
03.07.2017, 13:57
Карма: -44
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 72
Минусов: 116
Комментариев: 116

Если Чыныбай действительно выставит свою кандидатуру, то нет смысла голосовать за кого-либо из СДПК, по любому они будут в пролете. Остается только Бабанов и Сариев. Буду думать ...

-1
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Жалоба модератору
роза
03.07.2017, 14:03

Какая история интересная штука. Была РСДРП и на II съезде раскол. Появились большевики и меньшевики. Тут тоже съезд предстоит.

За матчасть господа из СДПК

-1
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Жалоба модератору
Касым Молдобаев
03.07.2017, 14:45
Карма: +107
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 178
Минусов: 71
Комментариев: 393

Если Турсунбеков реально рассчитывает посоревноваться с официальным кандидатом от партии, то у меня для него плохие новости. Намного разумнее с его стороны было бы создать тандем с сопартийцем и поддержать его в предвыборной гонке.

+2
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Жалоба модератору
Салкын Таалиева
03.07.2017, 15:26
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 15
Минусов: 26
Комментариев: 17

Ничего не происходит, все хорошо. Это враги партии создают видимость, что все плохо, а на деле страна свободная и тем более люди в этой партии дружные. Мне кажется Турсунбеков не пошел бы на эти выборы без одобрения не последних людей в стране.

+1
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Гость
03.07.2017, 15:48

Страсти накаляются)))

0
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Мира Султанова
03.07.2017, 16:31
Карма: -17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 26
Комментариев: 16

Бахадыр Бекманбетов

Ооо!! Этот тот самый мукомол же)) Я вообще удивлялся каким образом с таким низким интеллектом он вообще стал спикером?!  

А тут он выдвигается в кандидаты в президенты)) ну что же, в полку клоунов Апаса, "зима не будет" прибыло. К ним присоединился клоун  Акунович)) 

Трудовая и творческая деятельностьС 1983 по 1985 год — старший редактор редакции политическойлитературы издательства «Кыргызстан».В 1985 году вышел первый поэтический сборник «Журоктогужанырык».В 1989 году Ч.Турсунбеков стал лауреатом ХIV Всемирногофестиваля молодых поэтов в Пицунде.В 1989—1992 годы — старший преподаватель, заместитель деканафакультета кыргызской филологии и журналистики КГНУ.В 1993—1994 годы — представитель Министерства образованияКыргызской Республики в Турции.В 1994 году занялся частным предпринимательством.С 1995 по 1997 год — специалист по Кыргызстану в ТИКА приМинистерстве иностранных дел Турции, директор филиала «Манас дастаны» при

Госкомитете «Манас-1000», корреспондент радио «Свобода» по Турции.С 1997 по 2010 год — генеральный директор ЗАО «Акун»;генеральный директор ОАО «Бишкекский мелькомбинат»; председатель Совета

директоров АО «Кереге»; президент Союза предпринимателей Кыргызстана;

сопредседатель кыргызско-турецкого делового совета ДЕИК.Член Союза писателей СССР и Союза журналистов СССР, академикАкадемии Чынгыза Айтматова, автор нескольких поэтических сборников («Журөктөгу

жанырык» (1985 г.), «Шаарда жоголгон сөз» (1994 г.), «Жалын Тоо» (2014).

Создатель и переводчик иллюстрированного, вышедшего на трех языках альбома по

эпосу «Манас». Работал в составе Комиссии по созданию «Грамматического словаря

тюркских языков». Перевел на кыргызский язык роман турецкого писателя Нихаль

Атсыза «Смерть серых волков», двухтомник «Литература тюркского мира»В качестве депутата Жогорку Кенеша Ч.Турсунбеков сталинициатором законопроекта Кыргызской Республики «О государственном языке

Кыргызской Республики»

Не дурно да? Тебе о таком мечтать и мечтать!

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Жалоба модератору
bischof boßmann
03.07.2017, 16:57
Карма: -2
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 2
Минусов: 4
Комментариев: 38

"Ищите женщину!"  - известное выражение (т.е. влияние жены на спикера) ! А в истории Кыргызстана была одна женщина - М.Акаева и к чему мы пришли - мы знаем !

Это мое предположение (похожое на правду) , а что на самом деле - покажет время !

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begaim ryskulova
03.07.2017, 19:06
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Кыргызский гамбит Атамбаева: уходящий президент ставит в тупик оппонентов

Конец июня 2017г. запомнился кыргызстанцам и наблюдателям заполитическими процессами в стране пресс-конференцией торага Жогорку Кенеша  Чыныбая Турсунбекова. Главной интригой процесса общения спикера и СМИ стал вопрос, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на пост президента страны? Нет сомнений, что ради ответа именно на этот вопрос пришли журналисты и, собственно, было организовано само мероприятие.Как и прогнозировали эксперты ещё весной,  Турсунбеков решил неотсиживаться на скамейке запасных в СДПК и подтвердил,  что рассматривает своё участие в предвыборной гонке. Его слова тут же разлетелись по штабам и вызвали всю гамму эмоций у оппонентов социал-демократов и, что не менее важно,

у самих членов СДПК. Напомним, что не так давно политсовет партии власти озвучил в качестве своего представителя премьера Сооронбая Жээбекова.Кажется, единственный человек в стране, кто не пребывает вудивлении и знает цель происходящей многоходовки, уходящий президент Алмазбек Атамбаев.

Несмотря на его безусловную поддержку кандидатуры Жээнбекова, которого называли кандидатом №1 на грядущих президентских выборах ещё с 2015 года, периодически в СМИ просачивалась информация, что Атамбаев может дополнительно выбрать несколько персоналий.  Сапар Исаков, Темир Джумакадыров,

Абдиль Сегизбаев – эти кандидатуры рассматривались Атамбаевым достаточно серьёзно, он готов  был оказать им и финансовую поддержку, и партийную, но не один из них не выразил готовность конкурировать с Бабановым, Сариевым и, в первую очередь,   Жээнбековым. Молодые по мировым меркам политики

признались Атамбаеву в своей моральной неготовности бороться за первый пост в стране. Почему Алмазбек Шаршенович предлагал им включиться в борьбу и не удовлетворился только кандидатурой Сооронбая Жээнбекова, лучше всего объясняют опросы 2016-2017гг. Жээнбеков катастрофически не популярен на севере страны. Его нелюбовь к пиару и отсутствие у него групп  информационной поддержки и имиджмейкера, интровертность, особенности внешности и общения сыграли против него. Можно с уверенностью утверждать, что Атамбаев уверен в его профессиональных качествах хозяйственника и менеджера, но понимает, что

насильно мил не будешь, и Жээнбеков может не набрать голоса в Чуйской, Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях.

Слух о том, что СДПК может выставить двух кандидатов, курсировалпо кулуарам БД с самого начала года, и, пусть эта версия не проговаривалась аналитиками как основная, теперь нет сомнений, что Атамбаев задумал

политический гамбит. Глава государства всегда отличался реальным взглядом на происходящее, он много раз заверял прессу, что читает социальные сети, форумы, СМИ, в том числе оппозиционные. Возможно, Атамбаев не стал бы разыгрывать гамбит, если бы Жээнбеков подошёл к лету с популярностью на уровне Бабанова,

но, как мы видим, его рейтинги стабильно растут, но все же не поспевают за гонкой.Турсунбеков в отличии от Джумакадырова и  Сапара Исакова, оказалсяидеальной кандидатурой для тандема.

 Он из Нарына, его бизнес в Чуйской и Иссык-Кульской области, его хорошо знают в Бишкеке. Опять же по опросам всех СМИ, он идёт след в след за Бабановым и при удачной пиар-стратегии  может его обойти. Не исключено, что скоро к спикеру с предложениями сотрудничества потянутся посредники из штаба Сариева, Бабанова и Торобаева, поскольку он всегда отличался более лояльной позицией к оппонентам и всегда демонстрировал готовность работать коалиционно.

Ещё один плюс в копилку Турсунбекова то, что он известен как честный политик, заработавший капитал на перерабатывающем производстве, а не на откатах и взятках. Какова же роль Турсунбекова: набрать очки и отдать их Жээнбекову,или заменить его перед самыми выборами? Кем пожертвует, разыгрывая кыргызский

гамбит, Атамбаев? Ответ мы узнаем в сентябре - октябре и очень высока возможность, что оба представителя СДПК дойдут до выборов, примут в них участие, разделив первое и второе место. Происходящее можно назвать специально созданной президентом внутренней конкуренцией, когда оба кандидата дополняют

друг друга. Отличительная особенность Атамбаева от Акаева и Бакиева в том, что он не убирает с дистанции «Выборы-2017» ни Бабанова, ни Сариева, а ведь мог бы легко это сделать.  Действующий президент, зная, что наблюдателями на выборах будет пол-Европы и США, решил доказать, что он демократ, и “дракона” несмотря

на заверения оппозиционных СМИ, из него не сформировалось. И в доказательство он не только не убирает оппонентов социал-демократов с гонки, но и создаёт ощущение конкуренции внутри  своей партии.    

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