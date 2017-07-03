Иностранца засняли, когда он справлял нужду в реку в ущелье Таш-Рабат

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как иностранный турист справлял нужду в реку. Предположительно, кадры сняты в ущелье Таш-Рабат. По сообщению МВД КР, сейчас правоохранительные органы разыскивают автора видео.

Отметим, увидев, что иностранец опорожнился в источник питьевой воды для населения, местный житель решил проучить туриста, зафиксировав его на видео. Попутно объясняя ему, что этого делать нельзя, так как ниже по течению люди пьют эту воду.

Однако замечание было принято в штыки, мужчина с женщиной пытались помешать съемке. После того как автор видео отошел от группы любителей дикой природы, мужчина, обвиненный в проступке, снял штаны и показал свою пятую точку.

Автор видео остался за кадром. Сейчас милиция ищет его, чтобы разобраться в этом деле и, возможно, наказать иностранца, отметили в МВД КР.