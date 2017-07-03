Погода
$ 69.24 - 69.46
€ 78.36 - 79.30

Иностранца засняли, когда он справлял нужду в реку в ущелье Таш-Рабат

1523  2
Родион Решетов

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как иностранный турист справлял нужду в реку. Предположительно, кадры сняты в ущелье Таш-Рабат. По сообщению МВД КР, сейчас правоохранительные органы разыскивают автора видео.

Отметим, увидев, что иностранец опорожнился в источник питьевой воды для населения, местный житель решил проучить туриста, зафиксировав его на видео. Попутно объясняя ему, что этого делать нельзя, так как ниже по течению люди пьют эту воду.

Однако замечание было принято в штыки, мужчина с женщиной пытались помешать съемке. После того как автор видео отошел от группы любителей дикой природы, мужчина, обвиненный в проступке, снял штаны и показал свою пятую точку.

Автор видео остался за кадром. Сейчас милиция ищет его, чтобы разобраться в этом деле и, возможно, наказать иностранца, отметили в МВД КР.

URL: http://www.vb.kg/362651
Теги:
МВД
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Асан
03.07.2017, 14:40

Вот вам и культура западная.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
А В Виктория
03.07.2017, 21:13
Карма: +22
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 32
Минусов: 10
Комментариев: 135

Ужас. Как обезьяна жопу показал.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  