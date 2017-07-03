Саудовского журналиста наказали за то, что он перехвалил короля

Колумниста одной из саудовских газет временно отстранили от работы из-за того, что он использовал по отношению к королю страны Салману Сауду эпитеты, которыми принято сопровождать исключительно имя Аллаха. Журналист был наказан по просьбе самого монарха, передает Би-би-си.

Журналист газеты "Аль-Джазира" использовал по отношению к королю эпитеты "аль-халим" ("кроткий") и "шадид аль-икаб" ("суровый в наказании").

Эпитет "аль-халим" в исламе считается одним из 99 имен Аллаха, "шадид аль-икаб" хотя и не входит в этот список, но считается традиционным эпитетом, описывающим божество. И тот, и другой эпитет по исламской этике крайне нежелательно применять к людям.

Саудовская газета "аль-Джазира" не имеет отношения к одноименному катарскому телеканалу и медиахолдингу.

Как сообщают местные СМИ, хвалебным текстом возмутился сам король Салман. Он поделился своим недовольством с министром информации и колумниста отстранили от работы.

В воскресенье, 2 июля газета "Аль-Джазира" опубликовала извинение, в котором говорится, что несмотря "на все блага, которыми Аллах одарил короля Салмана", использование по отношению к нему божественных эпитетов недопустимо.

В Саудовской Аравии основной религией является ваххабизм - учение, названное по имени арабского теолога XVIII века Мухаммада бин Абд аль-Ваххаба.

Основа ваххабизма - идея единобожия. Сторонники этого учения отвергают все новшества, привнесенные в ислам - например, поклонение святым и имамам, как это делают шииты - и требуют строгого поклонения исключительно Аллаху, как это было в период раннего ислама.