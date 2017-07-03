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Родители первоклассников могут сообщать о денежных взносах по горячей линии

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Айдана Абдуваитова

Родители могут сообщать о требованиях денежного взноса при приеме в первый класс по номеру "горячей линии" 61-39-72. Об этом сообщили в отделе городского образования.

Номер "горячей линии" столичного отдела образования действует уже давно и по нему родители могут сообщать о нарушениях или получить справочную информацию о той или иной школе. В связи с последним приказом мэрии и Министерства образования гороно просит родителей также сообщать о денежных взносах при приеме ребенка в первый класс по номеру 61-39-72. Они должны указать номер школы, размер требуемого взноса, кто его получает, а также свои данные и контакты.

Напомним, Министерство образования совместно с мэрией столицы запретило денежный взнос за прием ребенка в первый класс. Согласно закону, ребенок должен быть зачислен в школу на бесплатной основе.

URL: http://www.vb.kg/362654
Теги:
школа
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