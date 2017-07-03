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МИД уточняет кыргызстанцев среди жертв крупного ДТП с туристами в Германии

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Айдана Абдуваитова

Министерство иностранных дел КР уточняет, нет ли среди погибших в результате столкновения туристического автобуса с грузовиком в Баварии граждан Кыргызстана. Об этом "ВБ" сообщили в МИДе.

Напомним, сегодня утром в Германии на одном из автобанов Баварии рейсовый автобус с туристами столкнулся с грузовиком, в результате чего автобус загорелся и полностью выгорел. Точное число пострадавших не сообщается. Известно, что в автобусе находились 48 человек - 46 пассажиров и два водителя. Сейчас автобан перекрыт. На месте много скорых, работают спасатели и полиция, задействованы также вертолеты. По неподтвержденным данным, 17 человек не смогли выкарабкаться из автобуса.

URL: http://www.vb.kg/362655
Теги:
Германия, ДТП, соотечественники, МИД
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