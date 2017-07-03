В Москве похитители насильно удерживали трех кыргызстанцев ради выкупа

Столичные полицейские возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин, которые похитили трех уроженцев Кыргызстана, избили их и потребовали денег за освобождение. Об этом "360" сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 7 января этого года, однако известно о нем стало только сейчас. Мужчины вступили в преступный сговор, похитили троих молодых людей, старшему из которых было 26 лет, отвезли их на двух автомобилях в неустановленное правоохранителями место и сильно избили. Затем они отвезли потерпевших в один из домов в районе Марьиной рощи, где потребовали от мужчин денег за освобождение. После получения необходимой суммы они освободили потерпевших и скрылись с места происшествия.

В настоящее время злоумышленники находятся под арестом. Возбуждено дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц". Расследование продолжается.