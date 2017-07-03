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Адвокат Елисеева: Отказ в лицензии мог быть на руку моему клиенту

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Аида Джумашева

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе судебного заседания был допрошен в качестве свидетеля адвокат Алексея Елисеева Артем Иванов.

По его словам, в апреле 2010 года Елисеев обратился к нему за защитой его интересов. Являясь адвокатом, Иванов согласился с предложением.

"Я являюсь адвокатом, поэтому согласился защищать интересы Елисеева.  Позже он обратился ко мне с просьбой о возобновлении его адвокатской лицензии. Все соответствующие документы были представлены в Министерство юстиции. Позже мне позвонили с Минюста и сказали, что у меня нет прямого права получения этой лицензии. Поэтому Елисеев прислал другую доверенность. Я обратился в Минюст в установленном законом сроки, в общий отдел. Когда лицензия была готова, мне позвонила девушка из канцелярии", - сказал Иванов.

Он отметил, что он был знаком с Елисеевым до революции.

"Мы учились вместе с 1993 по 1998 год в Кыргызско-Российском Славянском университете. После окончания до 2010 года у нас не было никаких отношений, так как у нас разные направления адвокатской деятельности", - добавил защитник.

На вопрос могла ли быть подделана подпись Елисеева, свидетель ответил, что его бывшему подзащитному не было смысла и предпосылок к такому шагу.

Иванов добавил, что Елисеев намерен был обратиться в Комитет по правам человека в случае, если бы ему не восстановили лицензию.

"Елисееву было бы на руку, если бы ему не выдали лицензию. При таком раскладе он намерен был обратиться в Комитет по правам человека", - пояснил адвокат.

URL: http://www.vb.kg/362660
Теги:
Аида Салянова, суд
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Медет Осмоналиев
03.07.2017, 15:21
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Комментариев: 398

Адвокат Елисеева защищает Салянова. Уже повод задуматься.

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Банин Александр
03.07.2017, 16:25
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Медет Осмоналиев

Адвокат Елисеева защищает Салянова. Уже повод задуматься.

И вообще у меня ощущение, что Салянова, Текебаев, Шыкмаматов, Бакиевы, Елисеев и этот пузатый связаны одной нитью в каком-то мутном деле...

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Алинур Молдокматов
03.07.2017, 17:25
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Медет Осмоналиев

Адвокат Елисеева защищает Салянова. Уже повод задуматься.

Даже слепой понял, что интересы Максима и Текебаева соприкоснулись и они включили своих людей для этой работы, но увы и ах, не срослось!

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Чолпон Шакирова
03.07.2017, 17:29
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Елисеев еще та хитрая задняя часть бедра. Салянова оказалась просто глупышкой, что пошла на уловки Текебаева.

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