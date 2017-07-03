Адвокат Елисеева: Отказ в лицензии мог быть на руку моему клиенту

Сегодня, 3 июля, в Ленинском районном суде Бишкека продолжилось судебное разбирательство по делу экс-генпрокурора Кыргызстана Аиды Саляновой.

В ходе судебного заседания был допрошен в качестве свидетеля адвокат Алексея Елисеева Артем Иванов.

По его словам, в апреле 2010 года Елисеев обратился к нему за защитой его интересов. Являясь адвокатом, Иванов согласился с предложением.

"Я являюсь адвокатом, поэтому согласился защищать интересы Елисеева. Позже он обратился ко мне с просьбой о возобновлении его адвокатской лицензии. Все соответствующие документы были представлены в Министерство юстиции. Позже мне позвонили с Минюста и сказали, что у меня нет прямого права получения этой лицензии. Поэтому Елисеев прислал другую доверенность. Я обратился в Минюст в установленном законом сроки, в общий отдел. Когда лицензия была готова, мне позвонила девушка из канцелярии", - сказал Иванов.

Он отметил, что он был знаком с Елисеевым до революции.

"Мы учились вместе с 1993 по 1998 год в Кыргызско-Российском Славянском университете. После окончания до 2010 года у нас не было никаких отношений, так как у нас разные направления адвокатской деятельности", - добавил защитник.

На вопрос могла ли быть подделана подпись Елисеева, свидетель ответил, что его бывшему подзащитному не было смысла и предпосылок к такому шагу.

Иванов добавил, что Елисеев намерен был обратиться в Комитет по правам человека в случае, если бы ему не восстановили лицензию.

"Елисееву было бы на руку, если бы ему не выдали лицензию. При таком раскладе он намерен был обратиться в Комитет по правам человека", - пояснил адвокат.