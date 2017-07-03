4 июля в Оше не будет газа. Тариф за июль месяц составит 14,48 сома

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтных работ будет прекращена подача природного газа 4 июля в г. Ош (с 08.00 по 17.00 часов).

Ремонтно-восстановительные работы проводятся с целью обеспечения бесперебойной подачи газа потребителям.

Между тем тарифы на голубое топливо на июль для населения республики составили 14,48 сома за 1 м3, для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций с учетом НДС и НсП - 17,75 сома за 1 м3, без учета НсП1 - 17,59 сома за 1 м3.

В соответствии с приказами Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса при правительстве КР №68, №69 от 15 июня 2016 года "О тарифах на природный газ для населения", "О тарифах на природный газ для промышленных предприятий, коммерческих структур и бюджетных организаций", ОсОО "Газпром Кыргызстан" обязано ежемесячно осуществлять перерасчет тарифов по официальному курсу сом/доллар США, устанавливаемому НБ КР на 1-е число каждого месяца.

Официальный курс доллара на 01.07.2017 год составил 69,23 сом/доллар.