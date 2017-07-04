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Гарвардский астроном рекомендовал экзопланету для инвестиций в недвижимость

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Руководитель отделения астрономии Гарвардского университета (США) Абрахам Лоэб посоветовал экзопланету для покупки недвижимости. Мнение ученого изложено в публикации на сайте arXiv.org, коротко о нем рассказывает Лента.ру.

"Поэтому я советую своим состоятельным друзьям покупать недвижимость на Proxima b, поскольку ее цена, скорее всего, резко вырастет в будущем", - написал специалист в области теоретической астрофизики.

По мнению Лоэба, материнская для экзопланеты Proxima b звезда Проксима Центавра и подобные ему светила "обеспечивают отличные перспективы для жизни в отдаленном будущем, после того, как Солнце умрет и превратится в холодный белый карлик". Также астроном считает перспективной для жизни систему TRAPPIST-1.

Об обнаружении Proxima b, ближайшей к Солнцу землеподобной экзопланеты, стало известно 24 августа 2016 года. Вокруг Проксимы Центавра экзопланета вращается по почти круговой орбите на расстоянии 0,05 астрономической единицы (7,5 миллиона километров). Год на Proxima b длится 11,2 суток. Небесное тело примерно в 1,3 раза тяжелее Земли, а средняя температура его поверхности близка к нулю градусов Цельсия - это всего на 10 градусов ниже, чем у Земли, и на несколько десятков градусов выше, чем у Марса.

Звезда TRAPPIST-1 находится на расстоянии 39,5 светового года от Солнца в созвездии Водолея. На поверхности трех из семи экзопланет, вращающихся вокруг светила, может существовать вода в жидком состоянии.

URL: http://www.vb.kg/362667
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