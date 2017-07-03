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Грешок за душой. Сотрудника УПМ оштрафовали на 500 тыс. сомов не за взятки

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Родион Решетов

Генеральная прокуратура уточнила информацию по поводу штрафа в отношении сотрудников патрульной милиции, бравших деньги от водителей-нарушителей. Так, по данным надзорного органа, УПМ дало неполноценные комментарии сообщив, что сотрудник был оштрафован на 500 тысяч сомов за взятки.

Напомним, ранее в СМИ сообщалось, что прокуратурой Сокулукского района и управлением областного ГКНБ была проведена проверка деятельности УПМ ГУВД Чуйской области. Так были выявлены факты преступлений, совершенных должностными лицами УПМ, которые путем получения денежных средств от водителей-правонарушителей, освобождали их от административной ответственности.

По данным фактам было возбуждено два уголовных дела по статье 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР. После чего в УПМ сообщили, что сотрудник был оштрафован на полмиллиона сомов. Однако эти доводы, как сообщают в Генеральной прокуратуре, не соответствуют действительности. Данное решение суда было вынесено по другому уголовному делу, возбужденному по иному факту.

В надзорном органе отметили, что согласно решению Сокулукского районного суда от 13 апреля 2017 года инспектор М.Р. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 315 (служебный подлог) и 304 (злоупотребление должностным положением) УК КР.

На основании статьи 59 Уголовного кодекса путем частичного сложения окончательно определен штраф в размере 500 тыс. сомов. Вышеотмеченные уголовные дела, возбужденные прокуратурой Сокулукского района, судом не рассматривались.

В настоящее время уголовные дела находятся на стадии расследования в ГСУ ГКНБ КР.

URL: http://www.vb.kg/362669
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, суд, взятка, Патрульная милиция
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