К 1 октября 189 государственных услуг будут переведены в электронный формат

Из общего количества 373 государственных услуг к 1 октября 2017 года 189 будут переведены в электронный формат. Такое поручение дал премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня, 3 июля, на заседании правительства в ходе обсуждения деятельности Государственного комитета информационных технологий и связи.

Глава кабмина отметил, что вопросы электронного управления и внедрения электронного документооборота являются приоритетными во всем мире, благодаря чему передовым странам удалось искоренить коррупцию и развить экономику.

Жээнбеков особо подчеркнул, что в рамках реализуемого по инициативе президента КР высокотехнологичного проекта "Таза Коом" первоочередной задачей является перевод государственных услуг для населения в электронный формат.

"189 государственных услуг будут переведены в электронный формат к 1 октября 2017 года. Для успешной реализации данного вопроса государственные органы страны должны вести активную работу в тесном контакте с Государственным комитетом информационных технологий и связи. Необходимо также активно задействовать и руководителей областей и районов", - подчеркнул премьер-министр.

Как сообщил председатель ГКИТС Бакыт Шаршембиев, с момента образования ведомства основными направлениями ее деятельности являлось реализация государственной политики и осуществление межотраслевой координации в области информатизации, электронного управления, электронного правительства, электронных услуг, электрической и почтовой связи, включая радио и телевизионное вещание.

Он также отметил, что начиная с 2016 года со стороны ГКИТС ведутся работы по реализации различных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе и по проекту "Таза Коом".

"Таза Коом" ускорит переход на цифровую экономику, что в будущем создаст мобильное и гибкое государство, способное оперативно реагировать на любые современные вызовы. Для достижения поставленных целей необходимо осуществить амбициозную программу преобразования государственной, общественной и деловой среды. Процесс модернизации охватит все ключевые сферы государства", - сказал Бакыт Шаршембиев.

Глава правительства особо подчеркнул, что через успешную реализацию проектов по электронному управлению возрастет доверие со стороны населения страны к органам исполнительной власти, удастся искоренить коррупцию, в связи с чем данный вопрос должен быть на особом контроле у руководителей всех государственных органов.