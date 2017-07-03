Сегодня: предвыборные интриги, страшное ДТП под Токмаком, пекло на неделю

Непонятные движения в партии "Республика – Ата-Журт". У Камчыбека Ташиева, который был сопредседателем этого политического объединения, появились претензии к выдвижению Омурбека Бабанова. Недовольство одного из бывших руководителей "РАЖ" вызвало то, что на курултае, заключением которого Бабанова поддержали как кандидата на пост главы государства, было зачитано решение политсовета партии, которой уже нет. Кроме того, через пресс-секретаря Ташиев поведал общественности, что с ним никто этот вопрос не согласовывал и не обсуждал.

"Мы заявляем о том, что на так называемом курултае депутат Талант Мамытов зачитал якобы документ, где говорится о решении политсовета партии "Республика - Ата-Журт" о выдвижении Омурбека Бабанова кандидатом в президенты Кыргызской Республики. Мы опровергаем это решение и хотим заявить, что такой партии, как "Республика - Ата-Журт", уже не существует", - отметил представитель Ташиева. И абсолютно непонятно, к чему все эти дрязги, если Бабанов подал в ЦИК документы, чтобы его зарегистрировали для участия в выборах в качестве самовыдвиженца.

Права, выданные в Кыргызстане, будут признаваться на территории России. Водителям-мигрантам, скорее всего, не придется пересдавать экзамены на знание ПДД, они смогут работать на транспорте и заниматься извозом, используя водительские удостоверения, полученные на родине. Комитет Госдумы РФ по делам СНГ подготовил и направил соответствующее обращение к президенту Владимиру Путину.

Напомним, с 1 июня в России начал действовать запрет на управление транспортными средствами на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений при осуществлении предпринимательской и трудовой деятельности, непосредственно связанной с управлением транспортными средствами. Официальные органы нашей страны обращались по этому поводу в Евразийскую экономическую комиссию. Также эта проблема поднималась на недавних переговорах президентов Кыргызстана и России.

Автокатастрофа под Токмаком. В УПМ Чуйской области рассказали подробности страшной аварии. Сегодня около часа дня на 43-м километре на большой скорости перевернулся автомобиль Honda Odyssey, в салоне которого находились 7 человек. По предварительным данным, водитель не справился с управлением и машина вылетела в кювет.

Двое пострадавших скончались на месте ДТП, это 23-летний водитель и 18-летний пассажир. Еще пятеро, в том числе трехлетний ребенок, госпитализированы с различными ранениями. Малыш с травмой головы находится в тяжелом состоянии. Остальные пассажиры, которым от 27 до 18 лет, получили сильные ушибы и ссадины. Как сообщили в УПМ, начато расследование, назначены необходимые экспертизы.

Пожар в кафе. В точке общепита, расположенной в парке Панфилова, сегодня, около 4 часов утра прогремел взрыв. По неизвестной причине сдетонировали два газовых баллона общим объемом около 60 литров. Кафе моментально было охвачено пламенем и выгорело практически полностью. Из охваченного огнем заведения пожарные успели вытащить еще две неразорвавшихся газовых баллона. Огонь был локализован и полностью потушен только к шести часам утра.

Но есть из парка Панфилова и хорошие новости. Там началась установка нового 50-метрового колеса обозрения. На нем будут установлены закрытые кабинками с системами кондиционирования и отопления, чтобы аттракцион можно было эксплуатировать в любое время года. Сейчас идет монтаж конструкции, который предполагается завершить к концу лета. То есть уже в августе-сентябре новое колесо обозрения примет первых желающих полюбоваться видами Бишкека с высоты птичьего полета.

Условный противник уничтожен. На кыргызско-китайской границе прошли антитеррористические учения "Тянь-Шань – 2017". За их ходом наблюдали руководители пограничных служб и компетентных органов государств Шанхайской организации сотрудничества. Учения проводились в три этапа с участием около 800 военнослужащих.

По легенде учений в приграничных районах Кыргызстана и Китая произошли теракты и были совершены нападения на объекты военной инфраструктуры. Для организации взаимодействия главы пограничных ведомств двух стран создали координационный штаб, откуда осуществлялось руководство операцией по ликвидации террористических группировок. Правительственные войска уничтожили условного противника.

Пекло до воскресенья. Знойной и сухой будет начавшаяся неделя. Если опираться на прогнозы синоптиков, жарче будет становиться с каждым днем, а к выходным температура воздуха достигнет +40 градусов в тени. Эта высокая температура аномальна даже для нашего климата, при этом никаких осадков и даже туч на горизонте не предвидится, по крайней мере до конца текущей недели.

Лишь 10 июля погода принесет кыргызстанцам некоторое облегчение. По прогнозам синоптиков, только в следующий понедельник в столице могут пройти кратковременные дожди. Ко вторнику температура воздуха снизиться до 31 градуса. Сейчас, когда под ногами начинает плавиться асфальт, кажется, что ждать прохлады придется целую вечность.