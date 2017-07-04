Погода
$ 69.49 - 69.75
€ 78.55 - 79.47

Хокинг предсказал кислотные дожди из-за выхода США из Парижского соглашения

168  0
www

Британский астрофизик Стивен Хокинг в интервью "Би-би-си" рассказал о потенциальной угрозе, которую несет для планеты решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, передает Интерфакс, .

"Мы близки к тому рубежу, после которого глобальное потепление станет необратимым. Действия Трампа могут вытолкнуть Землю за этот рубеж, после чего она станет похожа на Венеру с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты", - заявил Хокинг.

"Изменение климата - одна из огромных угроз, стоящих перед нами, но мы можем предотвратить ее, если начнем действовать сейчас", - добавил он.

"Отрицая доказательства изменения климата и выходя из Парижского соглашения по климату, Дональд Трамп нанесет ущерб окружающей среде нашей прекрасной планеты, которого можно было бы избежать, и подвергнет опасности мир для нас и наших детей", - заявил ученый.

Ранее Хокинг уже критически отзывался о политике американского президента в отношении защиты окружающей среды. Кроме того, ученый назвал Трампа "демагогом", популярность которого "не поддается разумному объяснению".

Хокинг родился в 1942 году в Великобритании. Он является одним из наиболее известных и влиятельных астрофизиков-теоретиков, а также популяризатором науки.

URL: http://www.vb.kg/362672
Теги:
наука, экология, Дональд Трамп
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  