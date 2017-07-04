Хокинг предсказал кислотные дожди из-за выхода США из Парижского соглашения

Британский астрофизик Стивен Хокинг в интервью "Би-би-си" рассказал о потенциальной угрозе, которую несет для планеты решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, передает Интерфакс, .

"Мы близки к тому рубежу, после которого глобальное потепление станет необратимым. Действия Трампа могут вытолкнуть Землю за этот рубеж, после чего она станет похожа на Венеру с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты", - заявил Хокинг.

"Изменение климата - одна из огромных угроз, стоящих перед нами, но мы можем предотвратить ее, если начнем действовать сейчас", - добавил он.

"Отрицая доказательства изменения климата и выходя из Парижского соглашения по климату, Дональд Трамп нанесет ущерб окружающей среде нашей прекрасной планеты, которого можно было бы избежать, и подвергнет опасности мир для нас и наших детей", - заявил ученый.

Ранее Хокинг уже критически отзывался о политике американского президента в отношении защиты окружающей среды. Кроме того, ученый назвал Трампа "демагогом", популярность которого "не поддается разумному объяснению".

Хокинг родился в 1942 году в Великобритании. Он является одним из наиболее известных и влиятельных астрофизиков-теоретиков, а также популяризатором науки.