Молодая бухгалтер обманула директора фирмы и присвоила свыше 4,5 млн сомов

30 июня текущего года в милицию обратился директор одной из столичных фирм с просьбой принять меры в отношении сотрудницы, которая, работая бухгалтером, с начала года при помощи поддельных чеков присвоила денежные средства на сумму 4 640 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г. Бишкек.

При проведении оперативно-следственных мероприятий по подозрению в совершении вышеуказанного преступления была задержана 21-летняя уроженка Чуйской области Д.А.

По данному факту возбуждено уголовное дело 166 ("Мошенничество") УК КР.

Задержанной избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.