Ложная бомба возымела свой эффект. Сорван Курултай тюркских народов

В минувшие выходные в городе Чолпон-Ата должно было произойти грандиозное событие, в котором намеревались принять участие многие народности. По сообщению организаторов, делегаты собирались для того, чтобы обсудить развитие и укрепления своих историй и культур.

В частности, на повестке дня ставился вопрос об укреплении популярности традиционных соревнований. К примеру, развитие значимости Всемирных игр кочевников и поднятие их до уровня Олимпиады.

Так, по словам организатора мероприятия Максата Чакиева, несмотря на то, что в Кыргызстане курултай сорвался, так как поступила информация о том, что в культурном центре "Рух Ордо" заложена бомба, все важные вопросы все равно были и будут обсуждены.

"Из-за этого ложного доноса курултай был перенесен, но мы не унываем и продолжаем работать в прежнем режиме. И следующее собрание, возможно, в определенном контингенте именно с главами делегаций продолжим в городе Алматы. И там мы презентуем те проекты, которые хотели представить из сферы культуры, спорта и истории. Например, один из таких проектов - это Всемирные Тюркские игры, которые объединяют многие народы", - сказал Чакиев.

Стоит отметить, после сообщения о заложенной бомбе в месте проведения собрания в культурном центре "Рух-Ордо" многие делегаты не пали духом. Кроме того, как сказал Чакиев, было принято решение перенести курултай на территорию Республики Казахстан.

А перед тем как отправится в путь, все участники собрания обменялись презентами, выполненными в этностиле народов. А самой популярной литературой на различных языках стал эпос "Манас".

В свою очередь принимающая сторона вручила приглашенным гостям серебряные перстни с головой степного волка.