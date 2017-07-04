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Первый Большой боулинг турнир

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В развлекательном комплексе FunCity пройдет "Первый большой боулинг турнир" при поддержке Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта! В данном индивидуальном турнире могут принять участие все желающие.

Отборочные туры : с 3 по 21 июля

Финал : 23 июля

Место проведения : FunCity Bishkek, на 3 этаже ТРЦ Bishkek Park

Главные призы:

1 место – Путевка в Дубай от Voyager Group

2 место – Путевка на Иссык-Куль

3 место – Планшет

Мисс Страйк – Комплекс услуг в СПА салоне

Целью проведения мероприятия является популяризация и пропаганда боулинга в Кыргызстане, развитие боулинга как вида спорта и привлечение к активному отдыху.

Для участия необходимо зарегистрироваться в FunCity Bishkek Park или по телефону 0 (312) 311 911 / 0700 472 400.

Подробности в социальных сетях.

Играйте и выигрывайте!

Правила турнира:

1. Каждому игроку предоставляется 2 игры (40 бросков), общий результат которых и составит его очки.

2. Участницам к результату добавляется 6 бонусных очков.

3. 16 игроков, набравшие самые высокие баллы по результатам отборочных туров, пройдут в финал, где будут сражаться за звание чемпиона.

4. Каждый участник может принимать участие в отборочных этапах неоднократно.

5. При отборе в финал в случае набора одинакового количества очков, проходит игрок, выбивший большее количество страйков.

6. В случае одинакового количества страйков у игроков будет рассматриваться количество спейров.

7. При повторном наборе одинакового количества спейров в день проведения финала игроки сыграют по 1 игре, по результатам которой определится финалист.

URL: http://www.vb.kg/362685
Теги:
BishkekPark
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