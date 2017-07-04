В развлекательном комплексе FunCity пройдет "Первый большой боулинг турнир" при поддержке Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта! В данном индивидуальном турнире могут принять участие все желающие.
Отборочные туры : с 3 по 21 июля
Финал : 23 июля
Место проведения : FunCity Bishkek, на 3 этаже ТРЦ Bishkek Park
Главные призы:
1 место – Путевка в Дубай от Voyager Group
2 место – Путевка на Иссык-Куль
3 место – Планшет
Мисс Страйк – Комплекс услуг в СПА салоне
Целью проведения мероприятия является популяризация и пропаганда боулинга в Кыргызстане, развитие боулинга как вида спорта и привлечение к активному отдыху.
Для участия необходимо зарегистрироваться в FunCity Bishkek Park или по телефону 0 (312) 311 911 / 0700 472 400.
Подробности в социальных сетях.
Играйте и выигрывайте!
Правила турнира:
1. Каждому игроку предоставляется 2 игры (40 бросков), общий результат которых и составит его очки.
2. Участницам к результату добавляется 6 бонусных очков.
3. 16 игроков, набравшие самые высокие баллы по результатам отборочных туров, пройдут в финал, где будут сражаться за звание чемпиона.
4. Каждый участник может принимать участие в отборочных этапах неоднократно.
5. При отборе в финал в случае набора одинакового количества очков, проходит игрок, выбивший большее количество страйков.
6. В случае одинакового количества страйков у игроков будет рассматриваться количество спейров.
7. При повторном наборе одинакового количества спейров в день проведения финала игроки сыграют по 1 игре, по результатам которой определится финалист.