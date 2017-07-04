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КНДР провела очередной запуск ракеты

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КНДР провела очередной запуск баллистической ракеты. Об этом утром во вторник, 4 июля, сообщает южнокорейское информагентство Yonhap со ссылкой на источники в военных кругах. Тип выпущенной ракеты пока не установлен. Ее полет длился около 40 минут. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял решение о внеочередном заседании совета национальной безопасности, передает DW.

Ракета была выпущена в провинции Пхёнан-Намдо в направлении Японского моря на западе страны, неподалеку от границы с Китаем. Как сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидо Суга, предположительно, ракета упала в исключительной экономической зоне Японии.

Резолюция ООН запрещает Северной Корее тесты баллистических ракет. Обычно речь идет о ракетах типа "земля-земля", которые в зависимости от типа могут нести обычные, биологические, химические или ядерные боеголовки. В последний раз о северокорейских ракетных испытаниях сообщалось 8 июня. Тогда Пхеньян запустил несколько противокорабельных ракет малой дальности.

URL: http://www.vb.kg/362687
Теги:
Северная Корея
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