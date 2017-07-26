Погода
$ 68.55 - 68.79
€ 79.58 - 80.27

10 мыслей о переезде, стимпанке и цели художника по металлу Дмитрия Фильева

226  0
Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Дмитрий Фильев

художник по металлу

Я не могу себя точно идентифицировать с какой-то одной ролью. Я одновременно и отец, и художник, и муж, потому что с переездом сюда стерлись границы работы и семьи.

В детстве четкого понимания, кем я хочу стать, по-моему, не было. Единственное, я четко знал, что мне нравится что-то руками создавать.

Четкое понимание, кем я хочу быть, у меня 2 года назад случилось. И я все бросил и занялся тем, чем хочу заниматься.

Когда я уже понял, что скульптура по металлу – это моя цель, мы довольно быстро пришли к единому решению. Лиля (супруга – прим. vb.kg), правда, спросила: ты уверен? Я сказал: да. И она очень быстро согласилась. Она, знаете, как Алиса в Стране чудес, такая отважная, ну в общем, волшебная. И она согласилась, и мы переехали.

Постоянно пытался жизнь по мелочам менять, но по мелочам у меня не получается. Мне пришлось вот так кардинально изменить, чтобы делать то, что я хочу.

Уровень жизни у меня сейчас снизился очень сильно, но это парадокс – качество жизни у меня улучшилось намного.

Стимпанк в моей жизни возник случайно. У Лили была идея сделать фотосессию в этом стиле, я подумал, что, наверное, смогу что-то сам сделать. Начал интересоваться, смотреть в интернете и проникся этой эстетикой.

Когда у меня есть идея и я начинаю делать, я на это время погружаюсь… Для меня это своего рода медитация.

Очень часто итог сильно отличается от задуманного, потому что в процессе рождаются какие-то новые идеи, новые детали, начинает все своей жизнью жить, и в итоге потом получается нечто другое.

Мне очень нравится тема апокалипсиса. Он в какой-то мере уже присутствует в нашем мире. Скорее всего, основной посыл – это то, что нас ждет.

Интерьерные вещи, стимпанковские, я создаю для продажи, потому что нужен доход. Для себя, как отдушина, это скульптура.

Коммерциализироваться я бы не хотел. Это сильно повлияет на итоговые работы. Если затрачиваться чисто на коммерцию, я не смогу просто воплощать свои давние задумки и идеи.

У меня есть паспортный возраст, но отсчет времени – это искусственно придумано для удобства. Бывает, устаю так, что ощущаю себя 90-летним стариком, но я видел и 20-летних "старичков", которым уже ничего не нужно и не интересно. Это очень для меня расплывчатый, непонятный вопрос о возрасте.

У меня есть два плана. А – это воплотиться как художник, быть нужным, например. А Б – это секретный план.

URL: http://www.vb.kg/362688
Теги:
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: 10 мыслей о ... (105 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  