10 мыслей о переезде, стимпанке и цели художника по металлу Дмитрия Фильева

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Дмитрий Фильев

художник по металлу

Я не могу себя точно идентифицировать с какой-то одной ролью. Я одновременно и отец, и художник, и муж, потому что с переездом сюда стерлись границы работы и семьи.

В детстве четкого понимания, кем я хочу стать, по-моему, не было. Единственное, я четко знал, что мне нравится что-то руками создавать.

Четкое понимание, кем я хочу быть, у меня 2 года назад случилось. И я все бросил и занялся тем, чем хочу заниматься.

Когда я уже понял, что скульптура по металлу – это моя цель, мы довольно быстро пришли к единому решению. Лиля (супруга – прим. vb.kg), правда, спросила: ты уверен? Я сказал: да. И она очень быстро согласилась. Она, знаете, как Алиса в Стране чудес, такая отважная, ну в общем, волшебная. И она согласилась, и мы переехали.

Постоянно пытался жизнь по мелочам менять, но по мелочам у меня не получается. Мне пришлось вот так кардинально изменить, чтобы делать то, что я хочу.

Уровень жизни у меня сейчас снизился очень сильно, но это парадокс – качество жизни у меня улучшилось намного.

Стимпанк в моей жизни возник случайно. У Лили была идея сделать фотосессию в этом стиле, я подумал, что, наверное, смогу что-то сам сделать. Начал интересоваться, смотреть в интернете и проникся этой эстетикой.

Когда у меня есть идея и я начинаю делать, я на это время погружаюсь… Для меня это своего рода медитация.

Очень часто итог сильно отличается от задуманного, потому что в процессе рождаются какие-то новые идеи, новые детали, начинает все своей жизнью жить, и в итоге потом получается нечто другое.

Мне очень нравится тема апокалипсиса. Он в какой-то мере уже присутствует в нашем мире. Скорее всего, основной посыл – это то, что нас ждет.

Интерьерные вещи, стимпанковские, я создаю для продажи, потому что нужен доход. Для себя, как отдушина, это скульптура.

Коммерциализироваться я бы не хотел. Это сильно повлияет на итоговые работы. Если затрачиваться чисто на коммерцию, я не смогу просто воплощать свои давние задумки и идеи.

У меня есть паспортный возраст, но отсчет времени – это искусственно придумано для удобства. Бывает, устаю так, что ощущаю себя 90-летним стариком, но я видел и 20-летних "старичков", которым уже ничего не нужно и не интересно. Это очень для меня расплывчатый, непонятный вопрос о возрасте.

У меня есть два плана. А – это воплотиться как художник, быть нужным, например. А Б – это секретный план.