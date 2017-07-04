Безработный и пенсионер будут баллотироваться в президенты

В ЦИК поступило еще три заявления о самовыдвижении кандидатов на предстоящих президентских выборах.

Вчера, 3 июля, в ЦИК подали заявления:

Замира Муратбекова, 1955 года рождения, пенсионерка; Санжарбек Энназаров, 1975 года рождения, временно не работает; Сагынбек Абдрахманов, 1961 года рождения, председатель Общественного фонда "Суймонкул Чокморов".

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении от Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова. Кандидатуры Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили партии. Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.