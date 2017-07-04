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Безработный и пенсионер будут баллотироваться в президенты

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Айдана Абдуваитова

В ЦИК поступило еще три заявления о самовыдвижении кандидатов на предстоящих президентских выборах.

Вчера, 3 июля, в ЦИК подали заявления:

  1. Замира Муратбекова, 1955 года рождения, пенсионерка;
  2. Санжарбек Энназаров, 1975 года рождения, временно не работает;
  3. Сагынбек Абдрахманов, 1961 года рождения, председатель Общественного фонда "Суймонкул Чокморов".

ЦИК начала регистрацию кандидатов 15 июня. Предвыборная кампания кандидатов начнется 10 сентября и завершится 14 октября, за сутки до начала голосования. Президентские выборы состоятся 15 октября.

Таким образом, на сегодняшний день в ЦИК поступили заявления о самовыдвижении от Замиры Муратбековой, Санжарбека Энназарова, Сагынбека Абдрахманова, Омурбека Бабанова, Назарбека Нышанова, Риты Карасартовой, Арстанбека Абдылдаева, Бакыта Дегенбаева, Сайнидина Султанидинова, Камиллы Шаршекеевой, Турсунбая Бакир уулу, Таалатбека Масадыкова. Кандидатуры Темира Сариева и Бакыта Торобаева представили партии. Также ожидается выдвижение Сооронбая Жээнбекова и Чыныбая Турсунбекова, который на пресс-конференции по итогам работы Жогорку Кенеша заявил о своих президентских амбициях.

URL: http://www.vb.kg/362690
Теги:
выборы, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (17 материалов)
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Комментарии
Андрей
04.07.2017, 10:07

Интересно,где они нашли 1 миллион,чтобы зарегистрироваться?

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umma turman
04.07.2017, 12:08
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 35
Минусов: 11
Комментариев: 32

вот и мне интересно.безработный ,а как заработал на миллн?!а если и пенсионеры в рядах видимо у нас с пенсией очень даже неплохо ,раз уж мллн не стали жалеть  

Андрей

Интересно,где они нашли 1 миллион,чтобы зарегистрироваться?

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Банин Александр
04.07.2017, 13:10
Карма: -9
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Минусов: 57
Комментариев: 48

Это жесть, думаете такие нам нужны? Мародеры, пенсионеры, безработные, уголовники, рейдеры, реваншисты, нацисты, нпошники и просто больные, которым делать нечего. Нужно ЦИК ужесточать меры!

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