Матвиенко прилетела в Иссык-Кульскую область, ее встречали боорсоками

Владимир Володин сделал остановку в Бишкеке после визита в Корею. За ним с коротким интервалом приезжает Валентина Матвиенко. Первое, что приходит на ум — подобная активность связана с приближающимися выборами президента Киргизии. Я не думаю, что Москва лоббирует конкретную фигуру. Ясно, что явного фаворита у Москвы нет. И для Кремля такая позиция выигрышная. Но частые визиты и формат встреч все-таки наводит на какие-то предположения. В программах обоих визитов — встречи со спикером киргизского парламента Чыныбаем Турсунбековым. Любопытно, что Володин обсуждал с ним вопросы, которые в прерогативе исполнительной власти. Но это — к слову, формально же все вписывается в регламент — российские парламентарии встречаются с коллегами. Но в азиатском обществе это трактуется определенным образом: фигуры, приближенные к Владимиру Путину, встречаются с Турсунбековым, а стало быть, дипломатично делается фокус на том, что Турсунбеков более предпочтительная фигура во главе Киргизии, чем кто-то другой

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/mars-sariev-kandidatov-v-prezidenty-kirgizii-budet-ochen-mnogo