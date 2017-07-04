Матвиенко прилетела в Иссык-Кульскую область, ее встречали боорсоками

а Турсунбеков молодец, эти визиты хорошо так поднимают его рейтинги
Вечером, 3 июля, председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко, встретившись с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым, прилетела в Иссык-Кульскую область. Посадка происходила в международном аэропорту "Иссык-Куль" в Тамчы.
Гостью у трапа самолета встречал спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, а также полпред правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев и заместитель генерального секретаря Совета межправительственной ассамблеи СНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев.
Стоит отметить, сегодня пройдет встреча Чыныбая Турсунбекова с Валентиной Матвиенко в узком формате. Затем спикер парламента Кыргызстана и председатель СФР примут участие в мероприятиях, приуроченных к юбилейному Международному культурно-образовательному форуму "Дети Содружества".