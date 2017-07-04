Погода
$ 69.49 - 69.75
€ 78.55 - 79.47

Матвиенко прилетела в Иссык-Кульскую область, ее встречали боорсоками

1472  4
Родион Решетов

Вечером, 3 июля, председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко, встретившись с президентом КР Алмазбеком Атамбаевым, прилетела в Иссык-Кульскую область. Посадка происходила в международном аэропорту "Иссык-Куль" в Тамчы.

Гостью у трапа самолета встречал спикер Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков, а также полпред правительства в Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев и заместитель генерального секретаря Совета межправительственной ассамблеи СНГ - полномочный представитель Жогорку Кенеша Нурбек Сатвалдиев.

Стоит отметить, сегодня пройдет встреча Чыныбая Турсунбекова с Валентиной Матвиенко в узком формате. Затем спикер парламента Кыргызстана и председатель СФР примут участие в мероприятиях, приуроченных к юбилейному Международному культурно-образовательному форуму "Дети Содружества".

URL: http://www.vb.kg/362693
Теги:
Иссык-Кульская область, спикер
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Жыпара Борошева
04.07.2017, 12:03
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 8
Комментариев: 5

а Турсунбеков молодец, эти визиты хорошо так поднимают его рейтинги

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Игнат
04.07.2017, 12:49

Жыпара Борошева

а Турсунбеков молодец, эти визиты хорошо так поднимают его рейтинги

Он не на рейтинги работает. А для страны. С Володиным вот по ускорению окончательного вступления в ЕАЭС. Матвиенко по детям. Молодец конечно.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Салкын Таалиева
04.07.2017, 13:14
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 26
Комментариев: 21

Жыпара Борошева

а Турсунбеков молодец, эти визиты хорошо так поднимают его рейтинги

Да при чем тут эти рейтинги, просто мужик работает во благо страны налаживая международные связи в дружеском ключе. Он опытный политик и понимает, что внешняя политика имеет огромную роль. 

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Алинур Молдокматов
04.07.2017, 18:24
Карма: +21
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 37
Минусов: 16
Комментариев: 69

Владимир Володин сделал остановку в Бишкеке после визита в Корею. За ним с коротким интервалом приезжает Валентина Матвиенко. Первое, что приходит на ум — подобная активность связана с приближающимися выборами президента Киргизии. Я не думаю, что Москва лоббирует конкретную фигуру. Ясно, что явного фаворита у Москвы нет. И для Кремля такая позиция выигрышная. Но частые визиты и формат встреч все-таки наводит на какие-то предположения. В программах обоих визитов — встречи со спикером киргизского парламента Чыныбаем Турсунбековым. Любопытно, что Володин обсуждал с ним вопросы, которые в прерогативе исполнительной власти. Но это — к слову, формально же все вписывается в регламент — российские парламентарии встречаются с коллегами. Но в азиатском обществе это трактуется определенным образом: фигуры, приближенные к Владимиру Путину, встречаются с Турсунбековым, а стало быть, дипломатично делается фокус на том, что Турсунбеков более предпочтительная фигура во главе Киргизии, чем кто-то другой

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2017/07/03/mars-sariev-kandidatov-v-prezidenty-kirgizii-budet-ochen-mnogo

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  