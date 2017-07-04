Алексей Елисеев снова соврал

В ходе рассмотрения уголовного дела против Аиды Саляновой, которую обвиняют в злоупотреблении должностным положением, дал показания Алексей Елисеев. Точнее, к уголовному делу приобщено его видеообращение.

Елисеев заявил, что никогда не был знаком с депутатом Аидой Саляновой и не получил никаких выгод от продления ему адвокатской лицензии в 2010 году.

Стоит напомнить, следствие обвиняет Салянову в том, что она будучи министром юстиции незаконно продлила лицензию Елисееву, который представлял интересы Максима Бакиева.

Но Елисеев просто соврал. Во-первых его слова о том, что никаких выгод от возобновления адвокатской лицензии не получал, не соответствуют действительности. На персональном сайте Елисеева, когда соратник Максима Бакиева пишет о себе, подчеркивается: "После государственного переворота в Кыргызстане 7 апреля 2010 года Алексей Елисеев переехал в Латвию, где ему было предоставлено политическое убежище.

Также в связи с прекращением работы на государственной службе исполняющая обязанности Министра юстиции Кыргызской Республики Аида Салянова своим приказом за № 58 от 28 июня 2010 года возобновила действие лицензии господина Елисеева на осуществление адвокатской деятельности и восстановил его данные в государственном реестре адвокатов.

На основе своей адвокатской лицензии Алексей Елисеев основал в Латвийской Республике собственный консалтинговый бизнес в рамках созданной им компании Central Asia Consulting".

То есть Елисеев сумел организовать компанию и продолжит свою деятельность, защищая интересы своих дружков из группировки Максима Бакиева.

Во-вторых, Елисеев на своей персональной странице отмечает о своем вкладе в разработку соглашения по Кумтору от 2009 года. И он не мог не встречаться с Аидой Саляновой, которая занимала пост и.о министра юстиции, а затем статс-секретаря Министерства юстиции, которое отвечало за юридическое оформление данного соглашения. Весной 2013 года чуть было не разразился скандал. Депутаты парламента обвинили тогдашнего генпрокурора Салянову в том, что она причастна к списанию полутора миллиардов сомов налогов компании ЗАО "Кумтор Оперейтинг Компани" в 2009 году.

Депутат прошлого созыва ЖК КР Ширин Айтматова потребовала возбуждения уголовного дела в отношении Саляновой. В 2009 году Салянова, исполняя во время премьерства Данияра Усенова обязанности министра юстиции, подписала документ об "антинародном", по определению Айтматовой, списании налогового долга золотодобывающей компании "Кумтор" - 32-х миллионов долларов США.

"И сейчас Данияр Усенов находится в международном розыске, а человек, который помогал ему оформлять документы юридически, – генеральный прокурор", - сетует Айтматова.

По ее словам, она поинтересовалась темой "Кумтора" у Саляновой во время представления той годового отчета, но генпрокурор ответила, что ни в чем не виновна. Между тем в 2011 году Счетная палата подтвердила, что Аида Салянова подготовила юридическую почву для списания, добавляет депутат, но должной реакции на это не последовало.

В письме в ГНС Салянова пишет, что предлагает списание оформить даже не как постановление, а простым распоряжением правительства. На основе заключения Саляновой временно исполняющий обязанности председателя ГНС Ж.Эшенкулов переадресует свое согласие премьер-министру Усенову Д. Хотя они прекрасно понимают, что в постановлении либо распоряжении нельзя решать списания налогов. Так как в Налоговом кодексе одним из главных пунктов стоит то, что "Решение о списании налоговой задолженности субъектов принимается отдельным законом".

Одним словом, Салянова была активно вовлечена в заключение нового соглашения по Кумтору от 2009 года, которое курировал Алексей Елисеев.