10 мыслей об умиротворении, лицах и сарказме кукольника Натальи Копытовой

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Наталья Копытова

дизайнер-кукольник

Я прежде всего творческий человек, который не может сидеть без дела.

В детстве я хотела быть учителем музыки и пронесла эту мечту до 8-го класса. Я закончила музыкальную школу и не пошла дальше в музыкальное училище, пошла в 9-й класс. Нисколько об этом не жалею.

Куклами начала заниматься неожиданно для себя абсолютно. Я никогда не думала, что когда-нибудь этим займусь.

Я люблю что-то делать своими руками от начала и до завершения. Я не могу руководить, чтобы кто-то это делал, а я подсказывала, помогала. Мне так хочется, чтобы я села и сама это сделала.

Для меня это умиротворение. Я сижу в своей мастерской, на улице суматоха, суета, шум, а у меня тихо, играет музыка, а иногда вообще ничего не играет, тишина, потому что того требует творческое настроение.

Самый любимый для меня процесс в кукле – это не создание каркаса, не лепка даже лица, это когда я собрала уже все воедино, уже даже, может, одела ее, и остаются какие-то детали. Вот здесь остановиться очень сложно.

Я никогда не знаю, что получится в итоге. Где-то у меня есть внутри, конечно, какой-то образ, но по мере работы он может меняться. Поэтому я не люблю эскизы, и следовать эскизам тоже не люблю.

Я люблю делать кукол характерных, чтобы у них было выражение, а не просто кукла, смотрящая неизвестно куда. Она должна что-то делать, выполнять какое-то действие, при этом иметь какое-нибудь выражение лица.

Моих кукол очень часто отличает сарказм, заложенный в них.

Я не люблю красивых лиц, люблю лица, может, даже с какими-то увеличенными чертами лица. Это будет, конечно, некрасивое лицо, но оно может в себе нести какую-то историю.

Глаза если у человека красивые, они о чем-то говорят, в них все – в них отражается вся жизнь, душа, настроение, тогда человек красив.

Я сама по себе не коллекционер кукол абсолютно. Я не хочу, чтобы у меня дома стояли куклы, а хочу, чтобы куклы продавались, выставлялись, и я люблю наблюдать за реакцией людей, которые на нее смотрят.

Свобода – это когда у тебя есть свобода выбора. Вот я выбрала для себя такой путь, я ему следую, никто мне не мешает, для меня это свобода.

Не надо задумываться над тем, смелое это решение или несмелое, нужно просто брать и делать, если это нужно.