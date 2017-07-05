Погода
$ 69.55 - 69.78
€ 78.58 - 79.36

10 мыслей об умиротворении, лицах и сарказме кукольника Натальи Копытовой

408  0
Наталья Ли

Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Наталья Копытова

дизайнер-кукольник

Я прежде всего творческий человек, который не может сидеть без дела.

В детстве я хотела быть учителем музыки и пронесла эту мечту до 8-го класса. Я закончила музыкальную школу и не пошла дальше в музыкальное училище, пошла в 9-й класс. Нисколько об этом не жалею.

Куклами начала заниматься неожиданно для себя абсолютно. Я никогда не думала, что когда-нибудь этим займусь.

Я люблю что-то делать своими руками от начала и до завершения. Я не могу руководить, чтобы кто-то это делал, а я подсказывала, помогала. Мне так хочется, чтобы я села и сама это сделала.

Для меня это умиротворение. Я сижу в своей мастерской, на улице суматоха, суета, шум, а у меня тихо, играет музыка, а иногда вообще ничего не играет, тишина, потому что того требует творческое настроение.

Самый любимый для меня процесс в кукле – это не создание каркаса, не лепка даже лица, это когда я собрала уже все воедино, уже даже, может, одела ее, и остаются какие-то детали. Вот здесь остановиться очень сложно.

Я никогда не знаю, что получится в итоге. Где-то у меня есть внутри, конечно, какой-то образ, но по мере работы он может меняться. Поэтому я не люблю эскизы, и следовать эскизам тоже не люблю.

Я люблю делать кукол характерных, чтобы у них было выражение, а не просто кукла, смотрящая неизвестно куда. Она должна что-то делать, выполнять какое-то действие, при этом иметь какое-нибудь выражение лица.

Моих кукол очень часто отличает сарказм, заложенный в них.

Я не люблю красивых лиц, люблю лица, может, даже с какими-то увеличенными чертами лица. Это будет, конечно, некрасивое лицо, но оно может в себе нести какую-то историю.

Глаза если у человека красивые, они о чем-то говорят, в них все – в них отражается вся жизнь, душа, настроение, тогда человек красив.

Я сама по себе не коллекционер кукол абсолютно. Я не хочу, чтобы у меня дома стояли куклы, а хочу, чтобы куклы продавались, выставлялись, и я люблю наблюдать за реакцией людей, которые на нее смотрят.

Свобода – это когда у тебя есть свобода выбора. Вот я выбрала для себя такой путь, я ему следую, никто мне не мешает, для меня это свобода.

Не надо задумываться над тем, смелое это решение или несмелое, нужно просто брать и делать, если это нужно.

URL: http://www.vb.kg/362695
Теги:
дизайн
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Сюжет: 10 мыслей о ... (99 материалов)
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  