Юрист: Жапаров без проблем выполнит требования ЦИК для участия в выборах

Экс-депутат Садыр Жапаров, находящийся под арестом, намерен всерьез бороться за президентское кресло. Об этом "ВБ" рассказал его адвокат Шарабидин Токтосунов.

Вчера, 3 июля, представители Жапарова внесли в ЦИК заявление о самовыдвижении его кандидатуры. Адвокат рассказал, что Жапаров имеет полное законное право участвовать в выборах.

"Вчера его представители подали заявление и Жапаров должен выдать доверенность на представление его интересов. Садыр Жапаров имеет полное право участвовать в выборах, потому что по закону он не сможет участвовать, только если в силу вступит приговор, но такого еще нет. Все требования ЦИК, в том числе открытие счета на 1 миллион сомов и сбор не менее 30 тысяч подписей он намерен осуществить. Его представители всем этим будут заниматься, это не будет проблемой для Жапарова", - рассказал адвокат.

По словам юриста, Жапаров в течение последних 5 лет разрабатывал свою программу развития страны. Так, в его президентской программе будут предложены некоторые изменения - это упразднение некоторых структур, а президент будет подотчетен народному курултаю из представителей всех городов, районов и даже сел, которые будут принимать окончательные решения на своих ежегодных собраниях.

Напомним, Садыр Жапаров обвиняется в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия представителю власти, а также в организации митинга против золотодобывающей компании "Кумтор".