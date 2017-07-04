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Юрист: Жапаров без проблем выполнит требования ЦИК для участия в выборах

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Айдана Абдуваитова

Экс-депутат Садыр Жапаров, находящийся под арестом, намерен всерьез бороться за президентское кресло. Об этом "ВБ" рассказал его адвокат Шарабидин Токтосунов.

Вчера, 3 июля, представители Жапарова внесли в ЦИК заявление о самовыдвижении его кандидатуры. Адвокат рассказал, что Жапаров имеет полное законное право участвовать в выборах.

"Вчера его представители подали заявление и Жапаров должен выдать доверенность на представление его интересов. Садыр Жапаров имеет полное право участвовать в выборах, потому что по закону он не сможет участвовать, только если в силу вступит приговор, но такого еще нет. Все требования ЦИК, в том числе открытие счета на 1 миллион сомов и сбор не менее 30 тысяч подписей он намерен осуществить. Его представители всем этим будут заниматься, это не будет проблемой для Жапарова", - рассказал адвокат.

По словам юриста, Жапаров в течение последних 5 лет разрабатывал свою программу развития страны. Так, в его президентской программе будут предложены некоторые изменения - это упразднение некоторых структур, а президент будет подотчетен народному курултаю из представителей всех городов, районов и даже сел, которые будут принимать окончательные решения на своих ежегодных собраниях.

Напомним, Садыр Жапаров обвиняется в угрозе убийством, захвате заложника, хулиганстве, применении насилия представителю власти, а также в организации митинга против золотодобывающей компании "Кумтор".

URL: http://www.vb.kg/362696
Теги:
выборы, Садыр Жапаров, ЦИК
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Сюжет: Регистрация кандидатов в президенты 2017 (17 материалов)
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Комментарии
Даке Маматкасым
04.07.2017, 10:34
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Комментариев: 166

так предсказуемо, что даже неинтересно. 

и программы у всех как под копирку

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Медет Осмоналиев
04.07.2017, 11:42
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Плюсов: 197
Минусов: 112
Комментариев: 402

Походу на этих выборах особенно активная агитация будет вестись среди зэков. Текебаеву, Саляновой и Жапарову нужно ввести в свои программы тотальную амнистию и взгрев зоны.

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umma turman
04.07.2017, 12:20
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Комментариев: 32

вот до чего дожили ,что даже зэки прут проторенной толпой во власти. только вот вопрос ,а кто за вас отвечать то будет перед законом,кот матрос что ли?!

Медет Осмоналиев

Походу на этих выборах особенно активная агитация будет вестись среди зэков. Текебаеву, Саляновой и Жапарову нужно ввести в свои программы тотальную амнистию и взгрев зоны.

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Дениза Токоева
04.07.2017, 13:18
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Комментариев: 66

Экс-депутат Садыр Жапаров, находящийся под арестом, намерен всерьез бороться за президентское кресло. Об этом "ВБ" рассказал его адвокат Шарабидин Токтосунов.

Токтосунов член партии Ак-Жол и ярый сторонник Бакиева! 

А Садыр Жапаров это тот человек, который хотел судебную систему под себя настроить и обелить всю семейку и приближенных Бакиева. 

Так вы до сих пор думаете, что они такие честные? А мне кажется они до сих пор выполняют указания своего шефа...

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mozg vzuzu
05.07.2017, 01:53
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Плюсов: 0
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Комментариев: 4

Жапаров победит на выборах президента, если они состоятся в психушке.

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