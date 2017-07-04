Китайский школьник угнал автобус и 40 минут катался по городу

В китайском городе Гуанчжоу мальчик угнал пассажирский автобус с конечной остановки. На часах было около 14.00 по местному времени, на улице было много людей, передает Tjournal.

Сколько лет мальчику - точно неизвестно. Shanghaiist и Ecns указали, что юному угонщику девять лет, а издание South China Morning Post дало ему все 12. Инцидент произошёл ещё 30 июня, однако о нём стало известно только сейчас.

Как школьник пробрался в салон - не уточнялось. При этом на записи очевидцев видно разбитую стеклянную дверь автобуса.

Мальчик управлял автобусом около 40 минут и проехал по городу около 10 километров. За это время он не попал ни в одну аварию, не повредил другие автомобили, не собрал пробки и и не задел пешеходов. Пассажиров в салоне в этот момент не было.

В компании-владельце автобуса Guangzhou Yueyun Bus Co сообщили, что ранее мальчика задерживали за кражу мобильных телефонов и кошельков. На этот раз школьника поймали с помощью GPS-устройства, размещённого в автобусе.

Мальчика доставили в полицию, но из-за его возраста не предъявили никаких обвинений. Его позже отпустили вместе с родителями, которые, как предполагают СМИ, оставили его в тот день без ужина.