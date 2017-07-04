Погода
$ 69.49 - 69.75
€ 78.55 - 79.47

МИД РК: Все делегации прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии

128  0
www

Все делегации, участвующие в очередном раунде межсирийских переговоров, в том числе представители вооружённой оппозиции, прибыли в Астану. Об этом, как пишет RT, сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"К этому моменту все делегации, участвующие в переговорах в рамках Астанинского процесса, прибыли в Астану, том числе представители сирийской вооружённой оппозиции", - приводит его слова РИА "Новости".

По словам Жайнакова, во вторник, 4 июля, делегации проведут двусторонние переговоры, а пленарное заседание пройдёт в среду, 5 июля.

Ранее стало известно, что правительство САР и сирийская оппозиция подтвердили участие во встрече в Астане.

URL: http://www.vb.kg/362698
Теги:
Казахстан, Сирия, ООН
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  