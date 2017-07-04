МИД РК: Все делегации прибыли в Астану для участия в переговорах по Сирии

Все делегации, участвующие в очередном раунде межсирийских переговоров, в том числе представители вооружённой оппозиции, прибыли в Астану. Об этом, как пишет RT, сообщил пресс-секретарь МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"К этому моменту все делегации, участвующие в переговорах в рамках Астанинского процесса, прибыли в Астану, том числе представители сирийской вооружённой оппозиции", - приводит его слова РИА "Новости".

По словам Жайнакова, во вторник, 4 июля, делегации проведут двусторонние переговоры, а пленарное заседание пройдёт в среду, 5 июля.

Ранее стало известно, что правительство САР и сирийская оппозиция подтвердили участие во встрече в Астане.