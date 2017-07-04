Жээнбеков: "Таза Коом" увеличит доверие населения к правительству

Во время заседания правительства премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил к 1 октября 2017 года больше половины государственных услуг перевести в электронный формат.

По словам премьер-министра, из общего количества 373 государственных услуг к 1 октября 2017 года 189 будут переведены в электронный формат.

Жээнбеков подчеркнул, что в рамках реализуемого по инициативе президента страны высокотехнологичного проекта "Таза Коом" первоочередной задачей является перевод государственных услуг для населения в электронный формат.

"Для успешной реализации данного вопроса государственные органы страны должны вести активную работу в тесном контакте с Государственным комитетом информационных технологий и связи (ГКИТС). Необходимо также активно задействовать и руководителей областей и районов", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он особо подчеркнул, что через успешную реализацию проектов по электронному управлению возрастет доверие со стороны населения страны к органам исполнительной власти, удастся искоренить коррупцию, в связи с чем данный вопрос должен быть на особом контроле у руководителей всех государственных органов.

"Таза Коом" ускорит переход на цифровую экономику, что в будущем создаст мобильное и гибкое государство, способное оперативно реагировать на любые современные вызовы. Для достижения поставленных целей необходимо осуществить амбициозную программу преобразования государственной, общественной и деловой среды.