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Жээнбеков: "Таза Коом" увеличит доверие населения к правительству

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Во время заседания правительства премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков поручил к 1 октября 2017 года больше половины государственных услуг перевести в электронный формат.

По словам премьер-министра, из общего количества 373 государственных услуг к 1 октября 2017 года 189 будут переведены в электронный формат.

Жээнбеков подчеркнул, что в рамках реализуемого по инициативе президента страны высокотехнологичного проекта "Таза Коом" первоочередной задачей является перевод государственных услуг для населения в электронный формат.

"Для успешной реализации данного вопроса государственные органы страны должны вести активную работу в тесном контакте с Государственным комитетом информационных технологий и связи (ГКИТС). Необходимо также активно задействовать и руководителей областей и районов", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он особо подчеркнул, что через успешную реализацию проектов по электронному управлению возрастет доверие со стороны населения страны к органам исполнительной власти, удастся искоренить коррупцию, в связи с чем данный вопрос должен быть на особом контроле у руководителей всех государственных органов.

"Таза Коом" ускорит переход на цифровую экономику, что в будущем создаст мобильное и гибкое государство, способное оперативно реагировать на любые современные вызовы. Для достижения поставленных целей необходимо осуществить амбициозную программу преобразования государственной, общественной и деловой среды.

URL: http://www.vb.kg/362699
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Комментарии
Дина Карабекова
04.07.2017, 11:49
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 14

Конкретно к Жээнбекову доверие показало уже население юга. Взять хоть вопрос с распределением земель, или любой другой. Как можно повысить доверие населения, если его угробил сам премьер в бытность губернатором.

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Марс Т.
04.07.2017, 11:54
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Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 16

Не верю (с) Он же не понимает в новых технологиях ничего. Какое развитие может быть? Это все показуха с подачи госкомитета. Его уровень ругаться как колхозные ветерина и кричать "чык эшикке".

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Чолпон Шакирова
04.07.2017, 13:02
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Сумма оценок комментариев
Плюсов: 55
Минусов: 30
Комментариев: 62

Дина Карабекова

Конкретно к Жээнбекову доверие показало уже население юга. Взять хоть вопрос с распределением земель, или любой другой. Как можно повысить доверие населения, если его угробил сам премьер в бытность губернатором.

В бытность губернатором он был в гуще событии и улаживал конфликты как мог, а кто-то из страны бежал в тот момент, а кто-то и во все пропал куда-то, а иные элементы и во все подтачивали брата своего на то, чтобы поджечь дома и вызвать межэтнический конфликт!

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Дина Карабекова
04.07.2017, 13:33
Карма: +16
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Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 14

Чолпон Шакирова

Дина Карабекова

Конкретно к Жээнбекову доверие показало уже население юга. Взять хоть вопрос с распределением земель, или любой другой. Как можно повысить доверие населения, если его угробил сам премьер в бытность губернатором.

В бытность губернатором он был в гуще событии и улаживал конфликты как мог, а кто-то из страны бежал в тот момент, а кто-то и во все пропал куда-то, а иные элементы и во все подтачивали брата своего на то, чтобы поджечь дома и вызвать межэтнический конфликт!

В какой гуще? Почитайте старые публикации если запамятовали. Он с здания обладминистрации ушел во время аолнений. А ведь их могло бы и не быть. Будь он чучуть посмелее, и хоть чучуть за страну болел бы.

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Маго
04.07.2017, 14:12

Проект «Таза коом» сыграет роль основного элемента между государством и населением. Благодаря его реализации граждане всех областей страны будут обеспечены предоставляемыми основными государственными услугами. Проект поможет распространению высоких технологий, решительной борьбе с взяточничеством и решению проблемМаго

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бакыт
04.07.2017, 14:16

- Кыргызстан должен добиться, чтобы страна стала информационным хабом Центральной Азии, соединяющим ветви из Европы, Азии и Ближнего Востока. Реализация столь амбициозной инициативы предполагает наличие подготовленного и мобильного человеческого потенциала. Для этого потребуется доступ к образовательным ресурсам и консолидация усилий для повышения интеллектуального потенциала страны. В планах поднять качество образования в стране на совершенно новый уровень.

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