Погода
$ 69.49 - 69.75
€ 78.55 - 79.47

В КР создается модель пациентоориентированной помощи больным туберкулезом

132  0
ВБ

В организациях первичной медико-санитарной помощи Кыргызстана создается модель пациентоориентированной помощи. Под заботливое крыло первички при поддержке проекта USAID "Победим туберкулез" попали и больные туберкулезом.

Как рассказала координатор НПО "Ресурс и полиси иксчейнж", одного из субконтрактёров проекта, Таалайгуль Сабырбекова, задача - помочь первичному звену здравоохранения, усилить его ресурсами в виде оборудования, которое помогает в работе при физикальном обследовании, чтобы пациент с туберкулезом был в центре внимания и лишний раз его не гоняли по узким специалистам.

Пресс-служба Минздрава сообщает, в республике наблюдается рост устойчивых форм туберкулеза и есть разная переносимость этого тяжелого заболевания. У пациентов имеются побочные действия лекарств, поэтому очень важно,

чтобы у врача были под рукой отоскоп, аудиометр для скрининга слуха, офтальмоскоп, аппарат для измерения давления, глюкометр и другие инструменты для работы. Когда под рукой у семейного врача есть всё необходимое, заметно улучшаются его возможности и потенциал.

"Новый подход уже можно наблюдать в пяти центрах семейной медицины г.Бишкек, которые шаг за шагом были присоединены к этой инициативе, в ЦСМ №4, №5, №8, №9, №14, - говорит Сабырбекова. - Начали именно со Свердловского района, потому ЦСМ этого района обслуживают большую часть населения новостроек столицы".

По словам медсестры кабинета контролируемого лечения ЦСМ №5 Айжамал Конуратовой, на своем посту, оснащенная всем необходимым для работы, она чувствует себя более уверенной и востребованной. Такую заботу о первичке считает хорошим стимулом для своих коллег выполнять свои обязанности с интересом и более качественно, ведь, как известно, зарплата работников первичного звена, среднего медперсонала и врачей, не выходит за рамки 5-10 тысяч сомов. "Туберкулез помолодел, - сокрушается Конуратова. – Каждый день за таблетками к ней приходит 16 пациентов, и почти все они - молодые люди до 30 лет, причем у 6 из них наблюдается множественно лекарственноустойчивая форма туберкулеза, которая лечится тяжело и длительно. Например, Азизе 25 лет, она была на заработках в Москве, и именно там обнаружили у неё болезнь. На днях девушка выписана из стационара и теперь продолжает лечение на амбулаторном уровне, будет каждый день приходить в кабинет и принимать таблетки. Главное, не прерывать лечение и пройти его курс до конца. Туберкулез излечим".

URL: http://www.vb.kg/362702
Теги:
Минздрав, туберкулез, Бишкек
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  