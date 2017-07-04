В КР создается модель пациентоориентированной помощи больным туберкулезом

В организациях первичной медико-санитарной помощи Кыргызстана создается модель пациентоориентированной помощи. Под заботливое крыло первички при поддержке проекта USAID "Победим туберкулез" попали и больные туберкулезом.

Как рассказала координатор НПО "Ресурс и полиси иксчейнж", одного из субконтрактёров проекта, Таалайгуль Сабырбекова, задача - помочь первичному звену здравоохранения, усилить его ресурсами в виде оборудования, которое помогает в работе при физикальном обследовании, чтобы пациент с туберкулезом был в центре внимания и лишний раз его не гоняли по узким специалистам.

Пресс-служба Минздрава сообщает, в республике наблюдается рост устойчивых форм туберкулеза и есть разная переносимость этого тяжелого заболевания. У пациентов имеются побочные действия лекарств, поэтому очень важно,

чтобы у врача были под рукой отоскоп, аудиометр для скрининга слуха, офтальмоскоп, аппарат для измерения давления, глюкометр и другие инструменты для работы. Когда под рукой у семейного врача есть всё необходимое, заметно улучшаются его возможности и потенциал.

"Новый подход уже можно наблюдать в пяти центрах семейной медицины г.Бишкек, которые шаг за шагом были присоединены к этой инициативе, в ЦСМ №4, №5, №8, №9, №14, - говорит Сабырбекова. - Начали именно со Свердловского района, потому ЦСМ этого района обслуживают большую часть населения новостроек столицы".

По словам медсестры кабинета контролируемого лечения ЦСМ №5 Айжамал Конуратовой, на своем посту, оснащенная всем необходимым для работы, она чувствует себя более уверенной и востребованной. Такую заботу о первичке считает хорошим стимулом для своих коллег выполнять свои обязанности с интересом и более качественно, ведь, как известно, зарплата работников первичного звена, среднего медперсонала и врачей, не выходит за рамки 5-10 тысяч сомов. "Туберкулез помолодел, - сокрушается Конуратова. – Каждый день за таблетками к ней приходит 16 пациентов, и почти все они - молодые люди до 30 лет, причем у 6 из них наблюдается множественно лекарственноустойчивая форма туберкулеза, которая лечится тяжело и длительно. Например, Азизе 25 лет, она была на заработках в Москве, и именно там обнаружили у неё болезнь. На днях девушка выписана из стационара и теперь продолжает лечение на амбулаторном уровне, будет каждый день приходить в кабинет и принимать таблетки. Главное, не прерывать лечение и пройти его курс до конца. Туберкулез излечим".