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"Технополису" быть: премьер Жээнбеков продвигает бренд Made in KG

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Наверное, всем тем, у кого есть родственники или друзья в России, особенно, если это выходцы из Кыргызстана, рассказывали истории, как пошли покупать платье или костюм в магазин или на рынок, долго искали, нашли подходящую по цене, размеру, цвету и фактуре модель, купили, а потом и на производителя посмотрели. Оказалось, made in Kyrghystan.

Сшитая у нас одежда уже давно и прочно завоевала российский и казахстанский рынки, шагнула и дальше, зачастую по качеству она не уступает фирме, и кто покупал платья или костюмы с лейблом "Сделано в Кыргызстане", в следующий раз снова идет за нашей продукцией.

Кыргызстанские швейники давно и успешно продвигают бренд страны на внешних рынках. По итогам прошлого года легкая промышленность заняла прочное место среди успешно развивающихся отраслей промышленности, ее доля в производстве "текстиля, одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий" составляет 70%. Экспорт произведенной в отрасли продукции с начала 2017 года держится в уверенном плюсе. Хотя в 2013-2015 годах в отрасли наблюдался серьезный спад, который был связан как с общемировыми проблемами в экономике, коснувшимися и наших ближайших соседей, и партнеров – России и Казахстана. Финансовый кризис, снижение покупательской способности привели к уменьшению заказов у кыргызстанских швейников, но уже в 2016 году ситуация стала выправляться. На сегодняшний день, согласно данным Ассоциации "Легпром", наблюдается увеличение заказов из России и Казахстана на производство швейных изделии в Кыргызстане.

В настоящее время производственные мощности швейных предприятий загружены в полном объеме. Но наличие больших заказов высветило другую проблему - нехватку рабочих кадров – швейников. Кроме того, остаются довольно высокими тарифы на электроэнергию, ощущается недостаток оборотных средств, отсутствуют помещения для открытия цехов, нет логистических центров.

В течение нескольких лет представители ассоциации "Легпром" пытались решить проблему создания в Кыргызстане так называемого "Технополиса для текстильного и швейного производства" – своеобразного территориально замкнутого комплекса, где бы сразу работали цеха, велась подготовка нужных кадров, проводились маркетинговые исследования, работали выставочные павильоны и торговые площадки.

Глава Ассоциации Сапарбек Асанов неоднократно заявлял, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС подстегнуло швейников, предприятия ассоциации загружены работой, но нерешенность ряда вышеперечисленных проблем не дает им развернуться.

Правительство было готово идти навстречу предпринимателям, вопрос обсуждался в течение многих лет, даже был определен участок под "Технополис". Но окончательное решение переходило от одного главы правительства к другому, пока, наконец, к разрешению проблемы не подключился премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который на прошлой неделе подписал постановление правительства о реализации проекта "Технополис для текстильного и швейного производства". Это крайне важный шаг, учитывая, что у нас нет нефти и газа, но есть другие ресурсы, и через развитие легкой промышленности можно добиться весомых экономических успехов.

До этого проект уже был включен в План действий правительства КР по реализации Программы правительства "Доверие и единство" как один из перспективных инвестиционных проектов страны.

В целом, большой инвестиционный проект "Технополис для текстильного и швейного производства" планируется реализовать в два больших направления: Краткосрочный проект со сроком реализации не более 2-х лет и Долгосрочный проект со сроком реализации более 5 лет. Этот проект уже начал постепенно воплощаться в жизнь. Согласно подписанному С. Жээнбековым постановлению, для реализации проекта "Технополис" Объединению юридических лиц "Ассоциация предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром" предоставлен во временное пользование земельный участок, расположенный на территории Военно-Антоновского айыльного аймака Сокулукского района Чуйской области. Площадь участка составляет 40,74 гектара, и на ней планируется строительство "Технополиса".

Правительство возлагает большие надежды на "Технополис", где будет располагаться текстильное и швейное производство. Ассоциации "Легпром" участок предоставлен на условиях договора аренды сроком на 49 лет. Идея не потребует от государства финансовых затрат, но осуществление масштабного инвестиционного проекта позволит успешно, через создание красивой и недорогой одежды, продвигать бренд Made in KG, привлекать инвесторов, и, возможно даже, реализовать давнюю мечту – привлечь в страну большие заказы от известных производителей одежды. А для этого придется еще много постараться как бизнесу, так и властям, чтобы привлечь инвесторов не только недорогой рабочей силой и относительно дешевой электроэнергией, но и созданием по-настоящему передового "Технополиса" с людьми и технологиями.

Краткосрочный проект "Технополиса" планируется реализовать на территории одного из промышленных предприятий Бишкека, где есть соответствующая инфраструктура. Как предложение рассматривается неиспользуемая территория ОАО "Бишкекского машиностроительного завода" площадью 20 гектаров. Вопрос выделения участка пока не решен, проблему изучает межведомственная рабочая группа, которой предстоит рассмотреть все варианты и разработать механизмы передачи объектов в аренду для реализации проекта "Технополис".

В настоящее время более 40 предпринимателей легкой промышленности выразили готовность приступить к реализации краткосрочного проекта. Важно – дождаться решения правительства.

Кабмин пообещал, что для реализации совместных амбициозных планов поможет швейникам с обеспечением оборотными средствами. Так как государство само не может предоставить большие финансы, то задействовать для этих целей планируется Кыргызско-Российский фонд развития. Для Фонда на сегодня поддержка текстильной и швейной промышленности является одним из приоритетных направлений кредитной политики. В настоящее время фондом ведется активная работа по финансированию приоритетных проектов промышленности по низким процентным ставкам с увеличением срока инвестиционных кредитов до 10 лет.

Создание "Технополиса" позволит швейникам не только объединить ресурсы, но в итоге сделает работу всей отрасли прозрачной, так как сегодня часть объемов производства малых предприятий швейной промышленности практически не учитывается статистическими органами, также статистикой не учитываются объемы поставок швейной продукции в Россию и Казахстан через рынок "Дордой". Объединение всех под одной "шапкой" позволит выстроить четкую систему взаимоотношений предпринимателей и государства.

По данным правительства страны на сегодняшний день в легкой промышленности работает порядка 150 тысяч человек. В кабинете министров и Ассоциации "Легпром" просят специалистов не уезжать на заработки в другие страны, оставаться в Кыргызстане, где можно заработать не меньше, чем в РФ или в Казахстане, но и оказаться в числе тех, кто по-настоящему двигал развитие отрасли вперед.

Создание "Технополиса для текстильного и швейного производства" позволит обеспечить работой порядка 15 тысяч человек, которым когда-нибудь обязательно скажут спасибо за то, что сшитая ими одежда или произведенная текстильная продукция со знаком "Сделано в Кыргызстане", имеет высокий спрос и ценится за высокое качество. Для этого правительством страны и было принято решение о "Технополисе".

URL: http://www.vb.kg/362703
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Комментарии
umma turman
04.07.2017, 11:38
Карма: +24
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 35
Минусов: 11
Комментариев: 32

у швейной отрасли в нашей стране огромный потенциал главное направить русло в нужное направление 

0
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Жалоба модератору
Медет Осмоналиев
04.07.2017, 11:45
Карма: +85
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 197
Минусов: 112
Комментариев: 402

Ну, хоть кто-то занимается поднятием производства. Нужно обеспечить стабильные контролируемые инвестиции в швейную отрасль, и мы вполне можем наладить крупное конкурентоспособное производство одежды на экспорт.

-1
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Жалоба модератору
Дина Карабекова
04.07.2017, 11:48
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 14

Так Жээнбеков ничего не понимает в этом. Вот если мост построить который рухнет года не простояв, это его стезя. А тут помоему просто пиар и не больше.

+1
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Жалоба модератору
Марс Т.
04.07.2017, 11:51
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 16

Он живет реалиями 2000 года? Именно тогда цеха начали уезжать в Россию, вместе со швеями. Сейчас держать швейное производство невыгодно. Автомаш, Илбирс, ВЛКСМ уже несколько лет пустые стоят.

+2
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Жалоба модератору
Канат Мадраимов
04.07.2017, 11:52
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 23
Минусов: 30
Комментариев: 22

Может хватит уже выставлять все так, словно он лично этот мост строил. если река размывает само русло, берега, мост за воздух должен был зацепиться? это стихия

-3
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Жалоба модератору
Бахадыр Бекманбетов
04.07.2017, 12:02
Карма: -12
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 43
Комментариев: 35

О! Это очень хорошо, что правительство решило на государственном уровне поддерживать легкую промышленность и создавать условия для производителей. То, что Кыргызский бренд стал известным-это факт. Даже в казахстане удивляются как это удалось такой маленькой и ничем не приметной стране завоевать свое гордое место в странах СНГ и в частности в РФ где огромный рынок. 

Если до этого все держалось на частниках, то теперь с созданием таких комплексов и технополисов, швейная промышленность получит второе дыхание и наши позиции урепятся еще больше! Лично я поддерживаю данную инициативу ! Это очень хороший импульс для достижения швейным производством новых высот! 

-2
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Жалоба модератору
Дина Карабекова
04.07.2017, 12:02
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 14

Канат Мадраимов

Может хватит уже выставлять все так, словно он лично этот мост строил. если река размывает само русло, берега, мост за воздух должен был зацепиться? это стихия

А как раньше мосты строили и не размывало ничего? Ну ненадо так наивно полагать что мост меньше чем за год размыло, на который 8 с лишним миллионов выделено было. Что вы как дети?

+3
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Алым
04.07.2017, 12:06

2010-жылдан 2015-жылга чейин Ош облусунун экономикалык өнүгүүсү абдан жогору болгон. Муну Улуттук статистика комитенинин маалыматтарынан деле байкасак болот. 2010-жылы аймактын ички дүң өндүрүмү 20,4 млрд. сомду түзгөн болсо, 2015-жылы бул көрсөткүч 31,7 млрд. сомго жеткен. Тактап айтанда 5 жылда реалдуу өсүш 96,2 пайызды түзгөн. Албетте, буга облустун жетекчиси Сооронбай Жээнбековдун түздөн-түз эмгеги бар.

0
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Бакыт
04.07.2017, 12:10


Что вы как дети?

скажите это тем кто пострадал от паводков и затоплений и оползней. вы будто не в курсе сколько осадков было в этом году. 

-2
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Жалоба модератору
Алена Есикова
04.07.2017, 12:22
Карма: 0
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Плюсов: 9
Минусов: 9
Комментариев: 17

Канат Мадраимов

Может хватит уже выставлять все так, словно он лично этот мост строил. если река размывает само русло, берега, мост за воздух должен был зацепиться? это стихия

В Америке, когда Торнадо и наводнения сносит целые города и сёла. Стихия такова, как бы не стоил и не делал, а она вырвет с корнем или зальёт по макушку.

-4
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Жалоба модератору
Алена Есикова
04.07.2017, 12:23
Карма: 0
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Плюсов: 9
Минусов: 9
Комментариев: 17

umma turman

у швейной отрасли в нашей стране огромный потенциал главное направить русло в нужное направление 

Технполис позволит раскрыть потенциал на более глобальном уровне с международной логистикой.

-2
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Дина Карабекова
04.07.2017, 12:33
Карма: +16
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Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 14

Алена Есикова

Канат Мадраимов

Может хватит уже выставлять все так, словно он лично этот мост строил. если река размывает само русло, берега, мост за воздух должен был зацепиться? это стихия

В Америке, когда Торнадо и наводнения сносит целые города и сёла. Стихия такова, как бы не стоил и не делал, а она вырвет с корнем или зальёт по макушку.

У нас Торнадо был? Какая стихия? Несколько месяцев и размыло, в Советское время мосты которые строили их до сих пор не размыло. Ну смешно читать такие глупые отмазки. Наказать надо всех кто причастен. Экс-губернатора в первую очередь.

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Марс Т.
04.07.2017, 12:34
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Комментариев: 16

Не смешите пожалуйста. Логистика... Поставщик текстиля Турция. Проще через Черное море корабль в Россию загнать и работы на год хватит. Бизнес ищет пути удешевления продукции. Обратно из России швейные цеха не вернуть.

Алена Есикова

umma turman

у швейной отрасли в нашей стране огромный потенциал главное направить русло в нужное направление 

Технполис позволит раскрыть потенциал на более глобальном уровне с международной логистикой.

+2
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umma turman
04.07.2017, 12:35
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Комментариев: 32

знаете кто-кто но этот человек ,в отличие от некоторых  не пиариться он делает свою работу и все и делает он ее вполне неплохо учитывая последние показатели 

Дина Карабекова

Так Жээнбеков ничего не понимает в этом. Вот если мост построить который рухнет года не простояв, это его стезя. А тут помоему просто пиар и не больше.

-1
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Марс Т.
04.07.2017, 12:37
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Комментариев: 16

https://lalafo.kg/ananyevo/ads/svei-v-rossiu-id-36602676

В гугл забейте. Швей набирают у нас только в Россию. Вспомните пожар, где погибли наши девочки, тоже Россия. Здесь швейные цеха никому уже не нужны. Сейчас и доступ к китайским товарам и тканям усложнится и все, отрасль будет в прошлом. Мадина уже давно не оптовый рынок, а по мелочам на внутренний работают. Контейннеры там распродают и радуются если кто выкупил.

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Радик Давыдов
04.07.2017, 12:43
Карма: +49
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Минусов: 83
Комментариев: 223

я без гугла по городу вижу массу объявлений о приеме швей на работу у нас

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Марс Т.
04.07.2017, 12:47
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Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 16

Радик Давыдов

я без гугла по городу вижу массу объявлений о приеме швей на работу у нас

Это мелкие цеха, которые по патента пашут и не пойдут в крупные. Может спорить сколько угодно. Но когда у тебя 5 родственников в швейном бизнесе с 1999-го, то ваше без гугла вижу фигня.

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Адилет Кадыров
04.07.2017, 13:21
Карма: -37
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Плюсов: 44
Минусов: 81
Комментариев: 65

Швейную отрасль нашу надо развивать, надо найти способы ее сделать массовой и прибыльной. Премьеру лучше знать и он лучше осведомлен как это сделать. А завистники так и останутся где-то там... 

-4
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КГ клуб
04.07.2017, 13:30

Название Кыргызстана в заголовке на английском правильно напишите редакторы двоечники

0
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Марс Т.
04.07.2017, 13:31
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 16

Адилет Кадыров

Швейную отрасль нашу надо развивать, надо найти способы ее сделать массовой и прибыльной. Премьеру лучше знать и он лучше осведомлен как это сделать. А завистники так и останутся где-то там... 

Чем это премьеру лучше знать. Что за культ и боготворение Жээнбекова? Как раз таки его действия показывают, что он не знает ничего про эту отрасль. И министры его не живут реалиями. Это просто популярная тема про швейный рай. Такая же тема для спекуляций как вторая швейцария, туристический рай и родина санта-клауса.

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Дина Карабекова
04.07.2017, 13:32
Карма: +16
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Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 14

Адилет Кадыров

Швейную отрасль нашу надо развивать, надо найти способы ее сделать массовой и прибыльной. Премьеру лучше знать и он лучше осведомлен как это сделать. А завистники так и останутся где-то там... 

Ну рассмешили. Этот премьер родного языка не знает. Именно под него к выборам Конституцию краили. С пунктиком об упрощении экзамена по госязыку. Язык толком не знает, а вы говорите ему в технике знать лучше.

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Маго
04.07.2017, 14:16

Создание Технополиса для текстильного и швейного производства в городе Бишкек и Чуйской области позволит откроет около 15 тыс. новых рабочих мест

-2
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Исламбек Кулов
04.07.2017, 14:20
Карма: -1
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Плюсов: 1
Минусов: 2
Комментариев: 1

вообще нашим не угодишь, любая инициатива встречается тонной говна. Давно пора реализовывать проекты Made in KG, мы должны быстрее реализовывать и внедрять это

-1
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Пётр Горьковой
04.07.2017, 14:20
Карма: +5
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 8
Минусов: 3
Комментариев: 9

Марс Т.

Радик Давыдов

я без гугла по городу вижу массу объявлений о приеме швей на работу у нас

Это мелкие цеха, которые по патента пашут и не пойдут в крупные. Может спорить сколько угодно. Но когда у тебя 5 родственников в швейном бизнесе с 1999-го, то ваше без гугла вижу фигня.

Просто маленьким работать не дадут поверь они под колпаком не будут это на счёт налогов и отчислений в соц фонд 

0
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бакыт
04.07.2017, 14:21

Текстильное и швейное производство является одной из крупных отечественной экономики. В общем объеме промышленности страны удельный вес текстильного и швейного производства составляет более 3%. Данная отрасль является социально-ориентированным и ресурсоемким в плане использования рабочей силы, что способствует обеспечению занятости населения.так что это отличная новость!!!

-1
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Марс Т.
04.07.2017, 14:23
Карма: +16
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Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 16

Пётр Горьковой

Марс Т.

Радик Давыдов

я без гугла по городу вижу массу объявлений о приеме швей на работу у нас

Это мелкие цеха, которые по патента пашут и не пойдут в крупные. Может спорить сколько угодно. Но когда у тебя 5 родственников в швейном бизнесе с 1999-го, то ваше без гугла вижу фигня.

Просто маленьким работать не дадут поверь они под колпаком не будут это на счёт налогов и отчислений в соц фонд 

Ахааха, Вы точно не в курсе дел. Сейчас даже и маленькие для легализации ставят 3 головки (так поштучно называют швейные машинки) А основной закрой отшивают вообще по домам. ШВеи сидят дома и шьют. Чувак платит за патент за 3 головы, а на него пашут 10-20-50! швей. И контрабасом выгоняют. Ну это из тех кто остался. Такие точно не пойдут в технополис. Швея не резон ехать к дали дальние, коммерсу платить все в белую. Колпак. Ваши налоговые колпаки за 1500 баксов разводятся. На днях одного хлопнули. А сколько их не хлопнули?

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kayrgul kanatova
04.07.2017, 14:30
Карма: -6
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 9
Комментариев: 11

Мейд ин кейджи биздин негизги мудообуз болушу шарт эле. муну тушунгондор бул долбоорду эки колдоп колдойт. ал эми атайлап ичинен тетири сийип отурган, тескери инсандар баягысын калтырбай эле шыбап отурушат. ошондой кишилер омур боюу ошондой бойдон кала беришет. алар кара паранджа жамынып алынган киши сыяктуу, жакшылыкты таптакыр корушпойт. а Премьердин иши журушуп турат, буюрса келечекте президент да болушу толук мумкун.

-2
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Легпром
04.07.2017, 14:49

Давно уже этот вопрос решался. На этот раз действительно пришел человек который что то решает вопросы.  Нужно открывать так как есть конкуренция Белорусы хотят занять эту нишу и запускают новые проекты. 

-1
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Дина Карабекова
04.07.2017, 16:11
Карма: +16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 14

Легпром

Давно уже этот вопрос решался. На этот раз действительно пришел человек который что то решает вопросы.  Нужно открывать так как есть конкуренция Белорусы хотят занять эту нишу и запускают новые проекты. 

Да да да. Пришел, и ничего не сделал кроме популистских пресс-релизов.

0
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Дина Карабекова
04.07.2017, 16:14
Карма: +16
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Плюсов: 20
Минусов: 4
Комментариев: 14

Бакыт


Что вы как дети?

скажите это тем кто пострадал от паводков и затоплений и оползней. вы будто не в курсе сколько осадков было в этом году. 

Так объясните мне, почему раньше мосты десятилетиями стояли и ничего. А сейчас несколько месяцев. Осадков многов стране всегда ненадо тут рассказывать. Вы сами то понимаете что глупость говорите, в котору даже младенец не поверит. Осадков было много всегда. Но чтобы мост и года не простоял это аномалия какая то.

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Pietro Grassi
05.07.2017, 01:08
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Минусов: 0
Комментариев: 5

Марс Т.

https://lalafo.kg/ananyevo/ads/svei-v-rossiu-id-36602676

В гугл забейте. Швей набирают у нас только в Россию. Вспомните пожар, где погибли наши девочки, тоже Россия. 

1. Девочки в РФ погибли не в швейном цеху, а в полиграфическом.

2. Вакансии для швей не в гугле, а в печатных СМИ.

3. Швейные цеха повсюду в городе, в бывших гос. зданиях и в новых построенных в цоколях.

4. Технополис может быть не интересен мелким цехам, но текстильная сфера КР не только - три машинки и оверлок.

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Pietro Grassi
05.07.2017, 01:11
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Комментариев: 5

Марс Т,

https://lalafo.kg/q-shveya

масса объявлений о поиске швей в КР для КР.

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Элимжан Кудербенов
05.07.2017, 01:22
Карма: -1
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Плюсов: 1
Минусов: 2
Комментариев: 19

Дина Карабеков и Марс Т, вы полагаете никто не замечает, как вы ходите друг за другом по всем темам?))

Набрали желторотых первокурсников, а они палятся безбожно.

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