"Технополису" быть: премьер Жээнбеков продвигает бренд Made in KG

Наверное, всем тем, у кого есть родственники или друзья в России, особенно, если это выходцы из Кыргызстана, рассказывали истории, как пошли покупать платье или костюм в магазин или на рынок, долго искали, нашли подходящую по цене, размеру, цвету и фактуре модель, купили, а потом и на производителя посмотрели. Оказалось, made in Kyrghystan.

Сшитая у нас одежда уже давно и прочно завоевала российский и казахстанский рынки, шагнула и дальше, зачастую по качеству она не уступает фирме, и кто покупал платья или костюмы с лейблом "Сделано в Кыргызстане", в следующий раз снова идет за нашей продукцией.

Кыргызстанские швейники давно и успешно продвигают бренд страны на внешних рынках. По итогам прошлого года легкая промышленность заняла прочное место среди успешно развивающихся отраслей промышленности, ее доля в производстве "текстиля, одежды и обуви, кожи и прочих кожаных изделий" составляет 70%. Экспорт произведенной в отрасли продукции с начала 2017 года держится в уверенном плюсе. Хотя в 2013-2015 годах в отрасли наблюдался серьезный спад, который был связан как с общемировыми проблемами в экономике, коснувшимися и наших ближайших соседей, и партнеров – России и Казахстана. Финансовый кризис, снижение покупательской способности привели к уменьшению заказов у кыргызстанских швейников, но уже в 2016 году ситуация стала выправляться. На сегодняшний день, согласно данным Ассоциации "Легпром", наблюдается увеличение заказов из России и Казахстана на производство швейных изделии в Кыргызстане.

В настоящее время производственные мощности швейных предприятий загружены в полном объеме. Но наличие больших заказов высветило другую проблему - нехватку рабочих кадров – швейников. Кроме того, остаются довольно высокими тарифы на электроэнергию, ощущается недостаток оборотных средств, отсутствуют помещения для открытия цехов, нет логистических центров.

В течение нескольких лет представители ассоциации "Легпром" пытались решить проблему создания в Кыргызстане так называемого "Технополиса для текстильного и швейного производства" – своеобразного территориально замкнутого комплекса, где бы сразу работали цеха, велась подготовка нужных кадров, проводились маркетинговые исследования, работали выставочные павильоны и торговые площадки.

Глава Ассоциации Сапарбек Асанов неоднократно заявлял, что вступление Кыргызстана в ЕАЭС подстегнуло швейников, предприятия ассоциации загружены работой, но нерешенность ряда вышеперечисленных проблем не дает им развернуться.

Правительство было готово идти навстречу предпринимателям, вопрос обсуждался в течение многих лет, даже был определен участок под "Технополис". Но окончательное решение переходило от одного главы правительства к другому, пока, наконец, к разрешению проблемы не подключился премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который на прошлой неделе подписал постановление правительства о реализации проекта "Технополис для текстильного и швейного производства". Это крайне важный шаг, учитывая, что у нас нет нефти и газа, но есть другие ресурсы, и через развитие легкой промышленности можно добиться весомых экономических успехов.

До этого проект уже был включен в План действий правительства КР по реализации Программы правительства "Доверие и единство" как один из перспективных инвестиционных проектов страны.

В целом, большой инвестиционный проект "Технополис для текстильного и швейного производства" планируется реализовать в два больших направления: Краткосрочный проект со сроком реализации не более 2-х лет и Долгосрочный проект со сроком реализации более 5 лет. Этот проект уже начал постепенно воплощаться в жизнь. Согласно подписанному С. Жээнбековым постановлению, для реализации проекта "Технополис" Объединению юридических лиц "Ассоциация предприятий легкой промышленности Кыргызской Республики "Легпром" предоставлен во временное пользование земельный участок, расположенный на территории Военно-Антоновского айыльного аймака Сокулукского района Чуйской области. Площадь участка составляет 40,74 гектара, и на ней планируется строительство "Технополиса".

Правительство возлагает большие надежды на "Технополис", где будет располагаться текстильное и швейное производство. Ассоциации "Легпром" участок предоставлен на условиях договора аренды сроком на 49 лет. Идея не потребует от государства финансовых затрат, но осуществление масштабного инвестиционного проекта позволит успешно, через создание красивой и недорогой одежды, продвигать бренд Made in KG, привлекать инвесторов, и, возможно даже, реализовать давнюю мечту – привлечь в страну большие заказы от известных производителей одежды. А для этого придется еще много постараться как бизнесу, так и властям, чтобы привлечь инвесторов не только недорогой рабочей силой и относительно дешевой электроэнергией, но и созданием по-настоящему передового "Технополиса" с людьми и технологиями.

Краткосрочный проект "Технополиса" планируется реализовать на территории одного из промышленных предприятий Бишкека, где есть соответствующая инфраструктура. Как предложение рассматривается неиспользуемая территория ОАО "Бишкекского машиностроительного завода" площадью 20 гектаров. Вопрос выделения участка пока не решен, проблему изучает межведомственная рабочая группа, которой предстоит рассмотреть все варианты и разработать механизмы передачи объектов в аренду для реализации проекта "Технополис".

В настоящее время более 40 предпринимателей легкой промышленности выразили готовность приступить к реализации краткосрочного проекта. Важно – дождаться решения правительства.

Кабмин пообещал, что для реализации совместных амбициозных планов поможет швейникам с обеспечением оборотными средствами. Так как государство само не может предоставить большие финансы, то задействовать для этих целей планируется Кыргызско-Российский фонд развития. Для Фонда на сегодня поддержка текстильной и швейной промышленности является одним из приоритетных направлений кредитной политики. В настоящее время фондом ведется активная работа по финансированию приоритетных проектов промышленности по низким процентным ставкам с увеличением срока инвестиционных кредитов до 10 лет.

Создание "Технополиса" позволит швейникам не только объединить ресурсы, но в итоге сделает работу всей отрасли прозрачной, так как сегодня часть объемов производства малых предприятий швейной промышленности практически не учитывается статистическими органами, также статистикой не учитываются объемы поставок швейной продукции в Россию и Казахстан через рынок "Дордой". Объединение всех под одной "шапкой" позволит выстроить четкую систему взаимоотношений предпринимателей и государства.

По данным правительства страны на сегодняшний день в легкой промышленности работает порядка 150 тысяч человек. В кабинете министров и Ассоциации "Легпром" просят специалистов не уезжать на заработки в другие страны, оставаться в Кыргызстане, где можно заработать не меньше, чем в РФ или в Казахстане, но и оказаться в числе тех, кто по-настоящему двигал развитие отрасли вперед.

Создание "Технополиса для текстильного и швейного производства" позволит обеспечить работой порядка 15 тысяч человек, которым когда-нибудь обязательно скажут спасибо за то, что сшитая ими одежда или произведенная текстильная продукция со знаком "Сделано в Кыргызстане", имеет высокий спрос и ценится за высокое качество. Для этого правительством страны и было принято решение о "Технополисе".