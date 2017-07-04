Посол США в Кыргызстане досрочно покидает свой пост

Посол Соединенных штатов Шейла Гуолтни прощается с Кыргызстаном. Об этом стало известно на скромном приеме, организованном в Бишкеке по случаю праздновании Дня независимости США.

"…После тридцати трех лет службы своей стране, большая часть которой прошла за рубежом, я решила вернуться к своей семье в родной штат Калифорния. Для меня было невероятной честью представлять президента Соединенных Штатов Америки в качестве посла США в Кыргызской Республике. Любовь к семье важна как для кыргызского, так и для американского народа, поэтому я знаю, что вы поймете мою причину возвращения домой.

Через несколько недель я покину Кыргызскую Республику, но невероятное гостеприимство и доброта кыргызского народа останутся со мной навсегда", - говорится в официальном сообщении, размещенном на сайте американского посольства.

Пока еще действующего посла США, конечно, можно заподозрить в лукавстве. Такие посты сотрудники Госдепа никогда не покидают по собственному желанию. Тем более что за то время, что Гуолтни возглавляла миссию в Кыргызстане, случилось несколько серьезных провалов.

Кстати, сразу после победы на выборах новый американский президент Трамп заявил, что намерен сменить десяток послов, получивших свои должности при Обаме. Еще до инаугурации треть дипломатического корпуса США по всему миру была обезглавлена. Около 80 миссий лишились своих руководителей. В то время в Вашингтоне заявили, что это нормальная практика, когда новоизбранный глава государства увольняет послов, чье назначение было политически мотивированным или заслужено благодаря личным контактам с предыдущей администрации. Тогда же Дональд Трамп призвал всех остальных высокопоставленных дипломатов, приближенных к Обаме, не дожидаться увольнения, а уходить по собственной инициативе. Вот у Шейлы Гуолтни, видимо, и нашелся подходящий предлог.

Напомним, через несколько дней, после того как Гуолтни прибыла в Бишкек 6 августа 2015 года и возглавила американское посольство, шел процесс денонсации Соглашения о сотрудничестве между Кыргызстаном и США, действовавшего с далекого 1993 года. На разрыв этого документа власти республики пошли после того, как Госдеп присудил Азимжану Аскарову международную премию "Защитник прав человека". И такое решение президент Атамбаев назвал провокацией, так как Аскаров признан виновным всеми судебными инстанциями республики в организации и участии массовых беспорядков в июне 2010 года на юге республики. Также правозащитнику вменялось соучастие в жестоком убийстве милиционера. Он был приговорен к высшей мере наказания - пожизненному лишению свободы.

Конечно, это не личный провал Гуолтни, она приехала в Бишкек экстренно улаживать трения и разногласия, которые возникли при ее предшественнике Ричарде Майлзе, однако нового соглашения о сотрудничестве между Кыргызстаном и США, о котором много говорилось в последнее время, как не было, так и нет. Американская миссия в республике ограничивается контактами с либерально настроенными группами и НПО, которые собственно и существуют за счет спонсорской помощи из-за океана.

Следует сказать, что предыдущий посол США Ричард Майлз завершил миссию в Кыргызстане преждевременно. Он отличился тем, что практически в ручном режиме принялся руководить доморощенными активистами из НПО, устроивших череду митингов в Бишкеке. Майлз лично посещал, правозащитников в ходе этих тайных встреч, видимо, давал наставления по поводу того, как правильно проводить акции гражданского неповиновения. Один из таких скрытных визитов в офис юриста-активиста Нурбека Токтакунова был запечатлен на видео и предан огласке. Вскоре после этого миссия посла Майлза была завершена, аккуратно и без лишнего шума.

В последнее время не везет Кыргызстану на послов из заморских государств. Ричард Майл считался отцом "цветных революций и госпереворотов", Шейла Гуолни является активисткой ЛГБТ движения. Кого же такая великая страна, как Соединенные Штаты, направит к нам в качестве дипломата теперь?