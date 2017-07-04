МИД: Кыргызстанцев среди пострадавших в крупном ДТП в Германии нет

По информации полиции района "Хоф" Федеральной земли Бавария, граждан Кыргызстана в числе пострадавших в результате столкновения туристического автобуса с грузовым автотранспортом, не имеется. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

Напомним, вчера утром в Германии на одном из автобанов Баварии рейсовый автобус с туристами столкнулся с грузовиком, в результате чего автобусзагорелся и полностью выгорел. Точное число пострадавших не сообщается. Известно, что в автобусе находились 48 человек - 46 пассажиров и два водителя. Сейчас автобан перекрыт. На месте много скорых, работают спасатели и полиция, задействованы также вертолеты. Полиция сообщала о 18 погибших.