Депутаты ЖК примут участие в летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

Делегация Жогорку Кенеша примет участие в ежегодной летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, которая пройдет 5-9 июля в г. Минске (Беларусь). Об этом сообщает отдел международных связей и протокола ЖК КР.

Основная тема сессии: "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ". В Минске соберутся около 300 парламентариев из стран Северной Америки, Европы и Азии для обсуждения и принятия резолюций относительно некоторых наиболее актуальных текущих проблем в области безопасности, прав человека, экономики и окружающей среды.

Ежегодная сессия, являясь самым крупным мероприятием в работе Ассамблеи, проходит на протяжении нескольких дней с выступлениями и дебатами на высшем уровне. Пленарное заседание завершится принятием "Минской декларации". В этот документ войдут рекомендации для национальных правительств, парламентов и международного сообщества в области безопасности, экономики, окружающей среды и прав человека.

Основными вопросами повестки дня станут такие, как борьба с терроризмом, изменение климата, миграция и укрепление механизмов ОБСЕ по обеспечению соблюдения прав человека. Ожидается, что будут обсуждаться, в частности, кризис в Украине и вокруг нее, затяжные конфликты на Южном Кавказе, разоружение, кибербезопасность, смертная казнь, борьба с коррупцией, вопрос обеспечения прав беженцев и внутренне перемещенных лиц.

В ходе сессии запланирована встреча национальной делегации с Председателем ПА ОБСЕ госпожой К. Муттонен для обсуждения хода подготовки к проведению осенней сессии ПА ОБСЕ 2018 в Кыргызстане и итогов первой оценочной миссии Международного секретариата ПА ОБСЕ в г. Бишкеке в марте текущего года.

Депутаты ЖК в качестве координатора среди делегаций, входящих в ПА ОДКБ в Ассамблее проведут встречи с коллегами из России и Беларуси для согласования позиций. Кроме того, кыргызская делегация примет участие в качестве учредителя вновь создаваемой группы в Ассамблее из стран Шелкового пути, инициируемой парламентариями Азербайджана.