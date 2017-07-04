Адвокат: Аида Салянова и Калыйбек Элтуйбасов не брат и сестра

Депутат парламента Аида Салянова и Калыйбек Элтуйбасов, подозреваемый в воспрепятствовании следствию по убийству Камилы Дуйшебаевой, не брат и сестра, как утверждает МВД. Об этом сегодня, 4 июля, на пресс-конференции сообщил адвокат парламентария Улан Джумаков.

По его словам, средства массовой информации и МВД заявляют о том, что Салянова и Элтуйбасов являются братом и сестрой, однако последний является дядей политика.

"Сколько бы мы не запрашивали информацию, нам ее не дают. В милиции ссылаются на тайну следствия. Однако везде пишут о родственных связях Элтуйбасова Калыйбека и Саляновой. Но это две разные семьи, он является братом ее отца. Он был на допросах начиная с Аламудунского РОВД и заканчивая ГУВД Чуйской области. Да, действительно, он с Жамансариевым пришел в сауну и ушел", - сказал Джумаков.

Адвокат также отметил, что вчера Министерство внутренних дел сообщило, что брат Саляновой Элтуйбасов ушел в бега. Однако согласно ответу ГПС КР, ограничений на передвижение этого гражданина выставлено не было.

"О том, что было возбуждено новое дело, не знала сторона защиты. Это стало известно, когда уже избирали меру пресечения, было понятно, что суд вынесет постановление о том, что Элтуйбасова должны объявить в розыск", - заявил Джумаков.