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Адвокат: Аида Салянова и Калыйбек Элтуйбасов не брат и сестра

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Аида Джумашева

Депутат парламента Аида Салянова и Калыйбек Элтуйбасов, подозреваемый в воспрепятствовании следствию по убийству Камилы Дуйшебаевой, не брат и сестра, как утверждает МВД. Об этом сегодня, 4 июля, на пресс-конференции сообщил адвокат парламентария Улан Джумаков.

По его словам, средства массовой информации и МВД заявляют о том, что Салянова и Элтуйбасов являются братом и сестрой, однако последний является дядей политика.

"Сколько бы мы не запрашивали информацию, нам ее не дают. В милиции ссылаются на тайну следствия. Однако везде пишут о родственных связях Элтуйбасова Калыйбека и Саляновой. Но это две разные семьи, он является братом ее отца. Он был на допросах начиная с Аламудунского РОВД и заканчивая ГУВД Чуйской области. Да, действительно, он с Жамансариевым пришел в сауну и ушел", - сказал Джумаков.

Адвокат также отметил, что вчера Министерство внутренних дел сообщило, что брат Саляновой Элтуйбасов ушел в бега. Однако согласно ответу ГПС КР, ограничений на передвижение этого гражданина выставлено не было.

"О том, что было возбуждено новое дело, не знала сторона защиты. Это стало известно, когда уже избирали меру пресечения, было понятно, что суд вынесет постановление о том, что Элтуйбасова должны объявить в розыск", - заявил Джумаков.

URL: http://www.vb.kg/362709
Теги:
МВД, убийство
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Комментарии
Даке Маматкасым
04.07.2017, 12:30
Карма: -7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 105
Минусов: 112
Комментариев: 166

да хоть тетя. полгода назад Салянова обещала что он приедет в Бишкек, что ему нечего скрываться, и что?

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Арсений Максимов
04.07.2017, 13:03
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Комментариев: 352

Какая разница, брат или дядя, суть в том, что она застопорила дело и помогла ему скрыться за рубежом.

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Руслан Рустамович
04.07.2017, 13:28
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Плюсов: 40
Минусов: 67
Комментариев: 76

"Сколько бы мы не запрашивали информацию, нам ее не дают. В милиции ссылаются на тайну следствия. Однако везде пишут о родственных связях Элтуйбасова Калыйбека и Саляновой. Но это две разные семьи, он является братом ее отца. Он был на допросах начиная с Аламудунского РОВД и заканчивая ГУВД Чуйской области. Да, действительно, он с Жамансариевым пришел в сауну и ушел", - сказал Джумаков.

Что-то Джумаков конкретно тупит. Какая разница кто он? Дядя или брат, но главное, что Салянова прикрыла это дело своим положением, а Текебаев пытался его сделать депутатом от партии Ата-Мекен!

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КГ клуб
04.07.2017, 13:36

Разницы нет! Убийца должен сидеть закону!!!!

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