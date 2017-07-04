Родственники Калыйбека Элтуйбасова попросили его остаться за границей

Сегодня, 4 июля, родственники подозреваемого в воспрепятствовании следствию по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой Калыйбека Элтуйбасова заявили, что именно они попросили его остаться за границей.

По словам брата Элтуйбасова Карыбека Салянова, они более 20 лет работают в автобизнесе. "Мы часто переходим границу. В декабре Калыйбек уехал за границу", - сказал Салянов.

В свою очередь Асия Салянова заявила, что когда появилась информация о том, что Элтуйбасова разыскивают правоохранительные органы, она лично просила его не возвращаться в страну.