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Родственники Калыйбека Элтуйбасова попросили его остаться за границей

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Аида Джумашева

Сегодня, 4 июля, родственники подозреваемого в воспрепятствовании следствию по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой Калыйбека Элтуйбасова заявили, что именно они попросили его остаться за границей.

По словам брата Элтуйбасова Карыбека Салянова, они более 20 лет работают в автобизнесе. "Мы часто переходим границу. В декабре Калыйбек уехал за границу", - сказал Салянов.

В свою очередь Асия Салянова заявила, что когда появилась информация о том, что Элтуйбасова разыскивают правоохранительные органы, она лично просила его не возвращаться в страну.

URL: http://www.vb.kg/362711
Теги:
Аида Салянова, розыск, убийство
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Комментарии
кыргыз
04.07.2017, 12:13

если невиновен, вернулся бы, ещё в декабре сделал ноги

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Даке Маматкасым
04.07.2017, 12:32
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 лично просила его не возвращаться в страну.

ах даже так. а здесь получается просто пускала пыль в глаза, говоря что он скоро вернется

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Арсений Максимов
04.07.2017, 13:13
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Надо полагать, Салянова - одна из этих родственников?

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Тимур Байнудинов
04.07.2017, 13:33
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Комментариев: 42

Даке Маматкасым


 лично просила его не возвращаться в страну.

ах даже так. а здесь получается просто пускала пыль в глаза, говоря что он скоро вернется

Арсений Максимов

Надо полагать, Салянова - одна из этих родственников?

Не семья, а просто клан мафиози какой-то!

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