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Элтуйбасов готов сотрудничать со следствием по убийству Дуйшебаевой

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Аида Джумашева

Подозреваемый в воспрепятствовании следствию по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой Калыйбек Элтуйбасов готов сотрудничать со следствием. Об этом сегодня, 4 июля, на пресс-конференции сообщил его адвокат Улан Джумаков. 

По словам участника пресс-конференции, его подзащитный готов сотрудничать со следствием.

"Он готов приехать и давать показания. Точное местоположение Элтуйбасова неизвестно", - сказал Джумаков.

Адвокат возмутился тем, что убийство постоянно делают публичным. "С каких пор убийство раскрывается в одностороннем порядке? Убийство публично не раскрывается, если в МВД не могут раскрыть, то пусть это делают профессионалы. Дело с мертвой точки не сдвинулось", - добавил Джумаков.

URL: http://www.vb.kg/362713
Теги:
Аида Салянова, суд, убийство
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Комментарии
кыргыз
04.07.2017, 12:15

как это местонахождение неизвестно, сетра ведь заявила что сама попросила его не возвращаться в Бишкек, адвокат знает где он и скрывает

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Радик Давыдов
04.07.2017, 12:34
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Комментариев: 223


Улан Джумаков. 

все та же атамутная адвокатская братия. опять потом будут говорить что не успевают на процессы?

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Арсений Максимов
04.07.2017, 13:15
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Комментариев: 352

Сотрудничать готов, но не будет. Приехать согласен, но где он, мы не скажем.

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КГ клуб
04.07.2017, 13:32

Кто нибудь чихните на этого адвоката. Тявкает громко

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oZy
04.07.2017, 13:37

Если он смело готов приехать и давать показание которые изначально были против него , то это говорит о том что почва для него уже подготовлена. Кстати где главный свидетель, а точнее свидетельница , то что могла посодействовать следствию чтоб закрыть его.... а ну да , она же пропала с концами , и все ее данные были затерты в ГРС. Почему не трясут ГРСников за такие движения . Да и Салянова почуяв что его прикроют ( скорее всего) открестилась в последний момент от него, якобы он уже не родственик. Интересно , почему она сразу этого не сделала ? )))

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Алинур Молдокматов
04.07.2017, 13:39
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Комментариев: 69

А вот теперь смотрите, с каких пор все эти дела стали связанными? Почему связаны? Потому, что этот Улан Джумаков сам ярый сторонник Теке. Салянова, Теке, Джумаков и Калый заодно. Они знают секреты друг друга, так же есть еще лысый, похожий на мальчика с умственными отклонениями-Афиджанов. Текебаев вообще хотел Калыя сделать депутатом от партии Ата-Мекен. А Салянова нажимая на нужных людей спустила это дело на тормозах. Поэтому скажу вам так-Эта вся шайка бандитов во власти должна сесть, а этот Джумаков вообще в свое время работал на Марата Бакиева и выполнял только его приказы, то есть был на особом счету, особые приказы это даже убийства. 

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