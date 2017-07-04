Элтуйбасов готов сотрудничать со следствием по убийству Дуйшебаевой

Подозреваемый в воспрепятствовании следствию по делу об убийстве Камилы Дуйшебаевой Калыйбек Элтуйбасов готов сотрудничать со следствием. Об этом сегодня, 4 июля, на пресс-конференции сообщил его адвокат Улан Джумаков.

По словам участника пресс-конференции, его подзащитный готов сотрудничать со следствием.

"Он готов приехать и давать показания. Точное местоположение Элтуйбасова неизвестно", - сказал Джумаков.

Адвокат возмутился тем, что убийство постоянно делают публичным. "С каких пор убийство раскрывается в одностороннем порядке? Убийство публично не раскрывается, если в МВД не могут раскрыть, то пусть это делают профессионалы. Дело с мертвой точки не сдвинулось", - добавил Джумаков.