Батыралиев: Пусть все, причастные к ошибке с "близнецами", отвечают

"К таким случаям надо относиться так, чтобы это было в последний раз", - дал свою оценку министр здравоохранения Талантбек Батыралиев балыкчынской истории с нерождением обещанных близнецов.

По словам министра, сейчас идет расследование, и если будет доказана вина врачей, они будут привлечены к ответственности.

"Можно себе представить, каково матери, когда её всё время готовили к встрече с двойней, а родился один ребенок! В данное время работает комиссия. Мы не будем скрывать своих грехов. Пусть все, причастные к этой ошибке, отвечают по закону. С другой стороны, надо думать о повышении квалификации и ужесточении правил выдачи лицензий. Однажды и со мной случился подобный случай. Второй ребёнок в моей семье поздний. Мы долго за него боролись, а когда беременность наступила, нам всё время говорили, что будет девочка. Из всех командировок я привозил девочковую одежду и прятал её от супруги. А когда родился мальчик, тут же позвонил в роддом и сказал, что подам на них в суд, в то время как отцы, наоборот, радуются рождению сыновей", - сказал министр.

Напомним, в конце июня в балыкчынском роддоме произошел скандал. В милицию обратился муж роженицы и заявил о похищении одного из новорожденных близнецов. Он рассказал, что его жена своевременно проходила все обследования и результаты УЗИ, им говорили, что у них будут близнецы. Ультразвуковое исследование женщина проходила восемь раз, и все время результат был один и тот же: в утробе развиваются два плода. Но в начале июня после родов родителям выдали одного младенца, сообщив, что близнецов не было. Родители считают, что врачи могли похитить другого близнеца. Они обратились в правоохранительные органы, идет расследование. Врачи больницы опровергают обвинения, ссылаясь на ошибку УЗИ.