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Батыралиев: Пусть все, причастные к ошибке с "близнецами", отвечают

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Айдана Абдуваитова

"К таким случаям надо относиться так, чтобы это было в последний раз", - дал свою оценку министр здравоохранения Талантбек Батыралиев балыкчынской истории с нерождением обещанных близнецов.

По словам министра, сейчас идет расследование, и если будет доказана вина врачей, они будут привлечены к ответственности.

"Можно себе представить, каково матери, когда её всё время готовили к встрече с двойней, а родился один ребенок! В данное время работает комиссия. Мы не будем скрывать своих грехов. Пусть все, причастные к этой ошибке, отвечают по закону. С другой стороны, надо думать о повышении квалификации и ужесточении правил выдачи лицензий. Однажды и со мной случился подобный случай. Второй ребёнок в моей семье поздний. Мы долго за него боролись, а когда беременность наступила, нам всё время говорили, что будет девочка. Из всех командировок я привозил девочковую одежду и прятал её от супруги. А когда родился мальчик, тут же позвонил в роддом и сказал, что подам на них в суд, в то время как отцы, наоборот, радуются рождению сыновей", - сказал министр.

Напомним, в конце июня в балыкчынском роддоме произошел скандал. В милицию обратился муж роженицы и заявил о похищении одного из новорожденных близнецов. Он рассказал, что его жена своевременно проходила все обследования и результаты УЗИ, им говорили, что у них будут близнецы. Ультразвуковое исследование женщина проходила восемь раз, и все время результат был один и тот же: в утробе развиваются два плода. Но в начале июня после родов родителям выдали одного младенца, сообщив, что близнецов не было. Родители считают, что врачи могли похитить другого близнеца. Они обратились в правоохранительные органы, идет расследование. Врачи больницы опровергают обвинения, ссылаясь на ошибку УЗИ.

URL: http://www.vb.kg/362714
Теги:
Балыкчы, новорожденный
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Комментарии
Читатель
05.07.2017, 11:39

Уважаемый министр, большая просьба, пожалуйста, проконтролируйте, чтобы во всех больницах расценки на мед. услуги были видны на информационном стенде, чтобы видели люди, в коридорах, и большими буквами, и чтобы чек выдавали через единую кассу. Даже бахилы и халаты продают, ладно, мы согласны, но расценки разные. 

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Улан1981 аферист
05.07.2017, 12:56

Уважаемые, у нас если нет финансовых средств или хороших знакомых в системе здравоохранения сложно получить медицинскую помощь. Когда будет доступна качественная медицинская помощь каждому гражданину?

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А право на ошибку?
05.07.2017, 16:07

Врачи не боги и никто не отменял право на ошибку

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